ハセガワ、プラモデル「『エースコンバット7 スカイズ・アンノウン』 F-15E ストライクイーグル “ガルーダ1”」本日出荷開始！
【「エースコンバット7 スカイズ・アンノウン」 F-15E ストライクイーグル “ガルーダ1”】 11月28日 出荷開始 価格：4,730円
【デカール（マーキング）】
ACE COMBAT TM 7:SKIES UNKNOWN & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
ハセガワは、プラモデル「『エースコンバット7 スカイズ・アンノウン』 F-15E ストライクイーグル “ガルーダ1”」を11月28日に出荷開始する。価格は4,730円。
本商品は、フライトシューティングゲーム「エースコンバット7 スカイズ・アンノウン」より、CGパッケージのガルーダ隊1番機を1/72スケールでキット化したもの。エースコンバット30周年ロゴ仕様のパッケージとなっている。
機体パーツカラーはグレーで、展示用スタンドが付属する。
エメリア共和国軍 第8航空団 第28飛行隊「ガルーダ隊」1番機
オマケ：様々なエメリア空軍機を再現できるマーキング数種
※発売日は流通により前後する場合があります。