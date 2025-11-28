乃木坂46梅澤美波が涙のメッセージ「私たちはいつだって味方」「これからは自分の幸せを生きて」【久保史緒里卒業コンサート】
【モデルプレス＝2025/11/28】乃木坂46の3期生・久保史緒里が11月26日・27日の2日間、横浜アリーナにて「乃木坂46 久保史緒里 卒業コンサート」を開催。27日のアンコールラストには、同期でありグループのキャプテンを務める梅澤美波が、久保へ向けて温かなメッセージを贈った。
【写真】乃木坂46久保史緒里ら3期生、9年前・お披露目時の初々しい姿
アンコール最後の楽曲は、3期生にとって特別な「思い出ファースト」。歌唱後には各期を代表したメンバーが次々と久保に言葉を届け、会場は温かな空気に包まれた。そして最後に登場したのが、同期の梅澤。涙を浮かべながら「久保！」と呼びかけ、「私たちはいつだって味方だから」とまっすぐに伝えた。
梅澤は年上メンバーとして、これまで久保を妹のように見守ってきた存在。「守るものがすごく大きすぎたけど、とりあえずそれは全部おろして。これからは自分の幸せを生きていってください」と感極まりながら語りかけると、「私たちはいくつになっても乃木坂46の3期生なので、何かあったらいつでも頼ってね。本当にお疲れ様」と笑顔で締めくくった。
さらに梅澤は、ファンに向けても思いを吐露。「私たちはこんなにかっこいい同期を持って、本当に幸せ者です」としみじみ語り、隣で寄り添う岩本蓮加、伊藤理々杏、吉田綾乃クリスティーとともに、「明日から4人になる3期生ですが、これからの久保の頑張りに負けないように頑張ります！」と力強く宣言。揺るぎない絆を示す言葉に、会場からは大きな拍手が贈られた。
2016年9月、乃木坂46の3期生として加入した久保は、この2日間をもってグループを卒業。女優、ラジオパーソナリティー、モデルなど幅広い活動を続けてきた久保が、構成から演出まで全く異なる2DAYSを通して9年間の軌跡を振り返り、ファンへ感謝を届けた。なお、4期生の矢久保美緒は体調不良、6期生の小津玲奈は学業の都合により休演となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】乃木坂46久保史緒里ら3期生、9年前・お披露目時の初々しい姿
◆梅澤美波、久保史緒里へメッセージ
アンコール最後の楽曲は、3期生にとって特別な「思い出ファースト」。歌唱後には各期を代表したメンバーが次々と久保に言葉を届け、会場は温かな空気に包まれた。そして最後に登場したのが、同期の梅澤。涙を浮かべながら「久保！」と呼びかけ、「私たちはいつだって味方だから」とまっすぐに伝えた。
さらに梅澤は、ファンに向けても思いを吐露。「私たちはこんなにかっこいい同期を持って、本当に幸せ者です」としみじみ語り、隣で寄り添う岩本蓮加、伊藤理々杏、吉田綾乃クリスティーとともに、「明日から4人になる3期生ですが、これからの久保の頑張りに負けないように頑張ります！」と力強く宣言。揺るぎない絆を示す言葉に、会場からは大きな拍手が贈られた。
◆乃木坂46久保史緒里、2日間のステージに集大成を刻む
2016年9月、乃木坂46の3期生として加入した久保は、この2日間をもってグループを卒業。女優、ラジオパーソナリティー、モデルなど幅広い活動を続けてきた久保が、構成から演出まで全く異なる2DAYSを通して9年間の軌跡を振り返り、ファンへ感謝を届けた。なお、4期生の矢久保美緒は体調不良、6期生の小津玲奈は学業の都合により休演となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】