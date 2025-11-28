乃木坂46久保史緒里、約8分半のスピーチで涙 グループへの愛と溢れる感謝「決して近道ではない乃木坂人生でした」【久保史緒里卒業コンサート／全文】
【モデルプレス＝2025/11/28】乃木坂46の3期生・久保史緒里が11月26日・27日の2日間、横浜アリーナにて「乃木坂46 久保史緒里 卒業コンサート」を開催。27日のアンコールでは、冒頭に久保がドレス姿で1人登場し、約8分半に渡ってグループやファンへの思いを語った。
純白のドレス姿で登場した久保は、「今日、乃木坂46を卒業します」と切り出し、9年間の活動を回顧。10年以上前にファンとしてグループに出会った頃を振り返り、「母はずっと乃木坂のことを語る私を横で見ていて、『あぁ、いつまでこの話してるんだろう』って思っていたと思います。それでも、私の家族は私の好きなことをいつも否定しないでいてくれて、『史緒里のやりたいことをやりなさい』って、言ってくれていました。そんな家族のおかげで、私は9年間自分の好きな乃木坂46を生きるという道を選びました」と、家族の後押しもあってグループに加入したことを明かした。
「いつでも帰る場所があるっていうことは、本当に心強いこと」「宮城県に行けば大好きな家族がいてくれる」と家族への感謝を続けた久保だが、「だけど、東京でもたくさんの大切な人たちに支えられて今日を迎えることができました」とも話し、色々な支えがあって完成したこの卒業コンサートについても「この光景を見ていて、夢なんじゃないかなって」としみじみ。「私はこの景色をもう見ることができないんだなって思うと、寂しさと同時に、忘れちゃいけないな、きっと一生忘れることはないんだろうなって思います」と噛み締めるように語った。
さらに、「色んなことがあった9年間でした」と話した久保は、ファンに向けて「『（久保が）どこかに消えちゃうんじゃないかな』って思う日もあったと思います」とした上で、「9年かけて先輩や周りの方のおかげで、ちょっとだけ強くなれたんじゃないかなって思います」と自らの成長を口に。この卒業コンサートを通して卒業の実感が湧いたと話しつつ「もう1つ、実感した出来事があって」と明かし、グループとして年末「NHK紅白歌合戦」に出場すると聞いた際、自身が年末グループにいないことを実感し、メンバーには強がりながらも「自分で選択したはずなのに、やっぱり寂しい」と感じてしまったことを、涙ぐみながら振り返った。
その後、「今日もステージに立ちながら、この時間が永遠に続けば良いのにって、ずっと思っていました」と笑顔を見せると、「みんなといる時間が長ければ長いほど、みんなへの愛が増していく。そんなグループが、私は加入前から、そして加入してからも、そして卒業してからも、ずっとずっと大好きです」とグループへの真っ直ぐな愛を伝えた久保。最後には「決して近道ではない乃木坂人生でしたが、悔いなく笑顔で卒業することができそうです」と話し、自身のソロ曲「夢の匂い」の歌唱へと繋げた。
2016年9月、乃木坂46の3期生として加入した久保は、この2日間をもってグループを卒業。女優、ラジオパーソナリティー、モデルとしても幅広く活躍してきた久保が、全く異なる構成の2DAYSステージを通じて9年間の軌跡を振り返り、ファンへの感謝を伝えた。なお、4期生の矢久保美緒は体調不良、6期生の小津玲奈は学業の都合により休演となった。（modelpress編集部）
今日、乃木坂46を卒業します。まずは、横浜アリーナにお集まりいただいた皆さん、そして、配信をご覧いただいている皆さん、本当にありがとうございました。思えば、私が乃木坂46に出会ったのは10年以上も前のことで、きっと、母はずっと乃木坂のことを語る私を横で見ていて、「あぁ、いつまでこの話してるんだろう」って思っていたと思います。それでも、私の家族は私の好きなことをいつも否定しないでいてくれて、「史緒里のやりたいことをやりなさい」って、言ってくれていました。そんな家族のおかげで、私は9年間自分の好きな乃木坂46を生きるという道を選びました。
家族にもたくさん支えられましたし、いつでも帰る場所があるっていうことは、本当に心強いことで。宮城県に行けば大好きな家族がいてくれて、だけど、東京でもたくさんの大切な人たちに支えられて今日を迎えることができました。日頃、私たちのことを支えてくださるマネージャーさんや、こうやってこの場を設けてくださる、色んなことを一緒に考えてくださるライブチームの皆さん。この光景を見ていて、夢なんじゃないかなって、私はこの景色をもう見ることができないんだなって思うと、寂しさと同時に、忘れちゃいけないな、きっと一生忘れることはないんだろうなって思います。
色んなことがあった9年間でした。きっと皆さん「なんかどこかに消えちゃうんじゃないかな」って思う日もあったと思います。だけど、9年かけて先輩や周りの方のおかげで、ちょっとだけ強くなれたんじゃないかなって思います。
いつからか後輩の方が多くなって、頼もしい後輩の背中を見て、私がこんなんじゃいけないなと思って、もっと頑張らないとって思わされる、そんな存在がたくさん増えました。ここ最近、あんまり自分が卒業する実感がずっとなくて、メンバーも周りのマネージャーさんやスタッフさんも、あとはファンの皆さんも、「本当に卒業するの？」って言ってくださって。それはすごく嬉しいことだったんですけど、その分、今日1日ですごく実感してしまいました。
だけど私にはもう1つ、実感した出来事があって。今年も乃木坂46は、年末に「紅白歌合戦」への出場が決まりましたね。すごく嬉しい出来事でした。それをある日、みんなと一緒に聞いた日がありました。「今年も『紅白歌合戦』への出場が決まりました」。横を見たら、同期も後輩も泣いていて、私も泣きそうになったんだけど、「あ、今年の年末、みんなと過ごせないんだな」と思ったら、みんながキャプテンに抱きつきに行く姿を遠くから見守ることしかできなくて。そんなみんなの様子を動画に収めながら、「見ててね」ってみんなが言ってくれて。「こたつの中で見てるよ！」とか、そんなことを言ってみたけど、1人家に帰ってみると、自分で選択したはずなのに、やっぱり寂しいなって、みんなとまだまだ一緒にいたいなって、今日もステージに立ちながら、この時間が永遠に続けば良いのにって、ずっと思っていました。みんなといる時間が長ければ長いほど、みんなへの愛が増していく。そんなグループが、私は加入前から、そして加入してからも、そして卒業してからも、ずっとずっと大好きです。
そして、いつも応援してくださる皆さん。本当に私は素直じゃないし、おしゃべりのくせに口下手だし、なかなか思いを伝えるのも上手じゃないし。受け取るのも難しかったと思います。今日のライブだって、MCを今初めて喋ったくらいなくして、ただただ私の大好きなライブで、パフォーマンスで思いを届けたいって、私の好きなようにやらせてもらっちゃいました。それでも、卒業を聞いてから皆さんに言われた言葉が本当に心に残っていて。「乃木坂になってくれてありがとう」って言ってもらえて。いやいや、私はただただ乃木坂46が大好きで、夢のような時間を過ごしていただけなのに、感謝される日がくるなんて思ってもみませんでした。こちらこそ、乃木坂46にしてくださり、乃木坂46の久保史緒里を愛してくださり、本当にありがとうございました。
決して近道ではない乃木坂人生でしたが、悔いなく笑顔で卒業することができそうです。私の乃木坂人生を最後にソロ曲という形で秋元（康）先生に書いていただきました。今日は皆さんへの感謝と、大好きなメンバーにちゃんとお別れできるように、この歌を歌わせてください。「夢の匂い」。
