松本潤＆有村架純、声の出演に会場騒然「豪華すぎる」「鳥肌立った」と反響殺到【久保史緒里卒業コンサート】
【モデルプレス＝2025/11/28】乃木坂46の3期生・久保史緒里が11月26日・27日の2日間、横浜アリーナにて「乃木坂46 久保史緒里 卒業コンサート」を実施。27日公演で上映されたVTRに、嵐の松本潤と女優の有村架純が“声”で登場した演出がサプライズとなり、会場や配信で見守ったファンの間で大きな話題を呼んでいる。
【写真】嵐・松本潤、乃木坂46久保史緒里を絶賛「CDも買わなきゃ」
27日のアンコール冒頭に流れたのは、久保の両親が綴った手紙を紹介するVTR。母の手紙は女性が、父の手紙は男性が読み上げていたが、進むにつれその声色に“聞き覚えがある”と感じる観客も。ラストで読み手が有村と松本であることが明かされると、会場には驚きのざわめきが走った。3人はNHK大河ドラマ「どうする家康」（2023年）で共演。有村は家康（松本）の妻・瀬名（築山殿）役を、久保は織田信長（岡田准一）の娘・五徳役で出演しており、作品を通じて関係を築いてきた。
締めくくりでは、松本と有村の声が重なるように「9年間、頑張りましたね。卒業おめでとう」という両親からのメッセージが読み上げられ、映像が終わると純白のドレス姿の久保がステージに登場。感謝の思いを語る久保の姿に、温かな拍手が広がった。
VTRで「有村架純」「松本潤」という名前が映し出されると会場の空気が一変し、大きなどよめきが広がった今回の演出。配信で見守っていた視聴者からも反響は大きく、SNSには驚きと感動が混じった声が相次ぎ「大河で共演した2人が久保ちゃんの卒業に力を貸してくれたなんてすごすぎる」「突然名前が出てきて鳥肌立った」「久保ちゃんがどれだけ愛されているか伝わる」といったコメントのほか、「久保ちゃん本人も早く言いたかっただろうな」「久保ちゃんからこの話聞きたい！」などと、久保の心情を想像するコメントも見られた。
2016年9月、乃木坂46の3期生として加入した久保は、同コンサートをもってグループを卒業。女優、ラジオパーソナリティー、モデルと幅広い活動を続けてきた彼女が、2日間でまったく異なるセットリストや演出、スピーチを通じて9年間の歩みと感謝を届けた。なお、4期生の矢久保美緒は体調不良、6期生の⼩津玲奈は学業の都合により休演となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】嵐・松本潤、乃木坂46久保史緒里を絶賛「CDも買わなきゃ」
◆松本潤＆有村架純、乃木坂46ライブでサプライズ
27日のアンコール冒頭に流れたのは、久保の両親が綴った手紙を紹介するVTR。母の手紙は女性が、父の手紙は男性が読み上げていたが、進むにつれその声色に“聞き覚えがある”と感じる観客も。ラストで読み手が有村と松本であることが明かされると、会場には驚きのざわめきが走った。3人はNHK大河ドラマ「どうする家康」（2023年）で共演。有村は家康（松本）の妻・瀬名（築山殿）役を、久保は織田信長（岡田准一）の娘・五徳役で出演しており、作品を通じて関係を築いてきた。
◆松本潤＆有村架純の声出演に反響殺到
VTRで「有村架純」「松本潤」という名前が映し出されると会場の空気が一変し、大きなどよめきが広がった今回の演出。配信で見守っていた視聴者からも反響は大きく、SNSには驚きと感動が混じった声が相次ぎ「大河で共演した2人が久保ちゃんの卒業に力を貸してくれたなんてすごすぎる」「突然名前が出てきて鳥肌立った」「久保ちゃんがどれだけ愛されているか伝わる」といったコメントのほか、「久保ちゃん本人も早く言いたかっただろうな」「久保ちゃんからこの話聞きたい！」などと、久保の心情を想像するコメントも見られた。
◆乃木坂46久保史緒里、卒業コンサート2DAYS開催
2016年9月、乃木坂46の3期生として加入した久保は、同コンサートをもってグループを卒業。女優、ラジオパーソナリティー、モデルと幅広い活動を続けてきた彼女が、2日間でまったく異なるセットリストや演出、スピーチを通じて9年間の歩みと感謝を届けた。なお、4期生の矢久保美緒は体調不良、6期生の⼩津玲奈は学業の都合により休演となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】