松本潤＆有村架純、乃木坂46ライブでサプライズ 卒業・久保史緒里への手紙代読「9年間頑張りましたね」【久保史緒里卒業コンサート】
【モデルプレス＝2025/11/28】乃木坂46の3期生・久保史緒里が11月26日・27日の2日間、横浜アリーナにて「乃木坂46 久保史緒里 卒業コンサート」を開催。27日のアンコールでは、松本潤と有村架純が“声の出演”でサプライズ参加する演出が用意されていた。
【写真】乃木坂46久保史緒里ら3期生、9年前・お披露目時の初々しい姿
アンコールの最初に上映されたVTRでは、「史緒里へ」という書き出しで、久保の両親がつづった2通の手紙が映し出された。母からの手紙は女性が、父からの手紙は男性が代読しており、読み進む中で、その“声”の正体が有村と松本であることが明かされた。3人はNHK大河ドラマ「どうする家康」（2023年）で共演。有村は家康（松本）の妻・瀬名（築山殿）役を、久保は織田信長（岡田准一）の娘・五徳役を務めていた間柄だ。
手紙の締めくくりには、松本と有村の声が重なるように「9年間、頑張りましたね。卒業おめでとう」と久保の両親のメッセージが読み上げられ、VTR明けには純白のドレス姿の久保がステージに登場。両親への感謝を口にする久保の言葉に、会場から大きな拍手が送られた。
2016年9月、乃木坂46の3期生として加入した久保は、同コンサートをもってグループを卒業。女優、ラジオパーソナリティー、モデルと幅広い活動を続けてきた彼女が、2日間でまったく異なるセットリストや演出、スピーチを通じて9年間の歩みと感謝を届けた。なお、4期生の矢久保美緒は体調不良、6期生の⼩津玲奈は学業の都合により休演となった。（modelpress編集部）
◆松本潤＆有村架純、久保史緒里卒コンに声で出演
◆乃木坂46久保史緒里、卒業コンサート2DAYS開催
