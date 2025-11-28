「vivoactive 5」（ブラック）

Amazonにて、GARMIN(ガーミン)のスマートウォッチ「vivoactive 5」がセール価格で販売されている。期間は12月11日23時59分まで。

「vivoactive 5」は、健康モニタリング機能やフィットネス機能を搭載したフィットネスGPSウォッチ。一度の充電で約11日間稼働する（スマートウォッチモードの場合）。また、睡眠管理機能を搭載しており、睡眠の質を100点満点で採点する「睡眠スコア」がわかるだけでなく、スコアを改善するために必要な睡眠時間や、睡眠を改善するためのアドバイスを受け取れる。カラーはBlack、Orchid / Orchid Met、Ivory / Cream Gold、Blue / Blue Metがラインナップしている。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

【「vivoactive 5」（ブラック）】「vivoactive 5」（Orchid / Orchid Met）「vivoactive 5」（Ivory / Cream Gold）【「vivoactive 5」（Blue / Blue Met）】