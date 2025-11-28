【真田まことファースト写真集 スペルバウンド】 11月28日発売 価格：4,180円

「真田まことファースト写真集 スペルバウンド」カバー（撮影：野澤亘伸）

徳間書店は、現役看護師でありながらグラビアアイドルとしても活躍する真田まことさんのファースト写真集「真田まことファースト写真集 スペルバウンド」を11月28日に発売した。価格は4,180円。

週5でガチ勤務をする現役看護師でありながら、スーパーIカップの持ち主としてイメージDVDを12作リリースしている人気グラビアタレント真田まことさん。そんな彼女が30歳になった今年、念願だったファースト写真集をリリースする。

いかにも白衣が似合いそうな癒し系ルックスで、「ゴルフが得意」というスポーツ女子らしいアクティブさで、ビーチをベッドで大自然の下で、など様々なシチュエーションでＩカップのこぼれそうな大胆ボディを披露している。

タイトルのスペルバウンドは「魔法にかけられた」、「魅了された」という状態を表す言葉。この写真集を好きになって欲しいという真田さんの魔法に魅入られてほしい。

アンダーバストの丸みのあるシルエットは見どころのひとつだが、そこから伸びるクビレもお見事。写真集のために仕上げたという「肉体美」と、本人から常にあふれている「大人の艶」が最高の形で結実。（撮影：野澤亘伸）

Ｉカップがはみ出さんばかりの水着ショットは彼女の真骨頂。12月10日にリリースされる最新DVD「魅せられて」（ラインコミュニケーションズ）でもフィーチャーされている黒のワンピース水着は、ポスターにしたくなるほどの大迫力。（撮影：野澤亘伸）

少しボーイッシュで親近感の湧くルックスながら、ひとたびおめかししたら「イイ女」そのもの。そんなギャップを楽しみつつ、素の表情を見せる写真集ならではのプライベートチックな〝まこと〟に惚れ直してほしい。（撮影：野澤亘伸）

沖縄・名護市の街中での探索風景。スタイルの良さが一目瞭然の私服ショットだが、この時に買い込んだ〝お土産〟が、この後、思いがけない大胆ショットへとつながる……。（撮影：野澤亘伸）

肉体美あふれるボンデージシーン。カバーカットにも選ばれたように、ここでのセクシーショットの数々はファースト写真集の最大の見どころ。形のいい肉感ヒップを突き出すシーンは、二度見をしたくなるほどにフェロモンが充満。（撮影：野澤亘伸）

ベッド上で展開されるランジェリーショットには、おもわず「やわらかそう」とくぎ付けになる諸兄も多いはず。アンダーウェアからこぼれんばかりのＩカップがディープな色気を演出し、写真集はエンディングへと進んでいく。（撮影：野澤亘伸）

【真田まことさんのコメント】

ついに、私・真田まことの初写真集が完成しました！

舞台は、大好きな沖縄！！ 初のDVDも沖縄だったので、初の写真集もここで撮ることが出来て本当に嬉しいです！

しかも、沖縄の中でもこれまで行ったことのない場所での撮影ばかりで、自然体の私をたっぷりと切り取っていただきました。

カメラマンは以前、週刊誌の表紙を撮っていただいたことのある野澤亘伸さん。

その時から「もっといろんな私を撮ったもらいたい」と願っていた想いが、ようやく形になった特別な一冊です。

撮影中の笑顔やふとした表情、沖縄の空気感まで詰め込んだ、この写真集は私にとっての宝物。

ぜひ手に取って、今までに〝魅せた〟ことのない真田をたっぷりと楽しんでくださいませ！

秋葉原・書泉ブックタワーで発売記念イベントを開催

「真田まことファースト写真集 スペルバウンド」の発売を記念して、本人からサイン入りの生写真などを受け取れるお渡し会が、12月7日に秋葉原の書泉ブックタワーで開催される。イベントの詳細はLivePocket 書泉イベントチケット販売ページで確認して欲しい。

開催日時：12月7日12時～

会場：秋葉原・書泉ブックタワー（東京都千代田区神田佐久間町1-11-1）