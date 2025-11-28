めちゃくちゃ怖かった…鈴木紗理奈“めちゃイケのタトゥー”まだ消えない
タレントの鈴木紗理奈（48歳）が、11月26日に放送されたラジオ番組「ナイツ ザ・ラジオショー」（ニッポン放送）に出演。「『めちゃイケ』のタトゥーが消えない」と「めちゃ×2イケてるッ！」時代に厳しく鍛えられたと語った。
鈴木紗理奈とハマカーン・浜谷健司が番組のゲストとして登場。浜谷がライブでパチンコのあるあるネタをしていたことがあり、それを披露するかどうかでもたついて、ナイツらからツッコミが入る。
鈴木は浜谷の態度に「（『めちゃイケ』のプロデューサーだった片岡）飛鳥さんだったらブチ切れよ。ブチ切れ、呼び出される。収録終わりに」と、笑いに厳しかったと振り返り、「めちゃくちゃ怖いんだから。『めちゃイケ』のタトゥー、消えないんだから！ 消そうとしても消そうとしても消えない。お風呂入っても背中に『めちゃイケ』って書いてんだから、ほんまに」と、「めちゃ×2イケてるッ！」時代に厳しく鍛えられたと嘆いた。
