ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > JR常磐線で運転見合わせ 土浦−水戸駅間の上下線で 赤塚駅での人身… JR常磐線で運転見合わせ 土浦−水戸駅間の上下線で 赤塚駅での人身事故の影響 JR常磐線で運転見合わせ 土浦−水戸駅間の上下線で 赤塚駅での人身事故の影響 2025年11月28日 0時3分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR東日本によりますと、JR常磐線は茨城県水戸市の赤塚駅で人身事故がおきた影響で、土浦と水戸の間の上下線で運転を見合わせています。運転再開は午前0時40分ごろを見込んでいます。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 「彼女から告白を受けていた」26年前の未解決事件、逮捕された安福久美子容疑者は被害者の“夫の同級生” まさかの人物に夫は…「事件の前年OB会で…」【news23】 見つかった娘(14)の遺体には「身を守れ」と父が願い伝えた“長袖・長ズボン”「1羽じゃかわいそう」中3・喜三翼音さんが家族に残した“生きた証” 関連情報（BiZ PAGE＋） 葬祭, 思いやり, 海, ダイス, 老人ホーム, 工場, リハビリ, 金属加工, 在宅医療, ネジ