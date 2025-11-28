TBS NEWS DIG Powered by JNN

JR東日本によりますと、JR常磐線は茨城県水戸市の赤塚駅で人身事故がおきた影響で、土浦と水戸の間の上下線で運転を見合わせています。

運転再開は午前0時40分ごろを見込んでいます。