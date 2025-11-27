帰宅してすぐお鍋にありつける幸せ。「プチッと鍋」で冬場も栄養チャージ
ひとり鍋の大定番エバラの「プチッと鍋」。いろんな味があって、お手軽で美味しいです。
Amazonのブラックフライデーで、プチッと鍋の4種アソート（寄せ鍋・塩ちゃんこ鍋・キムチ鍋・担々ごま鍋）がセール中。30％オフで967円です。
楽ちんひとり鍋
鍋ってたくさんお野菜が摂れる上にヘルシーで美味しい。1年中食べたい最強ごはんだと思っています。が、ひとりだとお野菜を余らせてしまうことも…。そこで最近SNSでよく見かけるのは、お鍋の材料を週末にまとめて準備しておく方法。
お野菜、お肉、きのこなどを週末にまとめて購入＆カット。ひとり用鍋にビニール袋を入れ、そこに食材を入れて好みのお鍋セットをいくつも作っておきます。
これを冷凍備蓄しておき、食べるときはプチッと一緒にお鍋に投入し、グツグツするだけ。平日夜の帰宅後は包丁なんて使いません。お豆腐や卵を追加してもいいね。
本領発揮はうどん
「プチッと鍋」という商品名なので、お鍋しか頭に浮かばなかったのですが、Amazonのレビュー欄を見ていると、おうどんや雑炊のスープとして活用している人もいます。
鍋焼きうどんもよし。お鍋のシメのうどんを最初から投入するもよし。体調が悪い時、気力が限界のときにも、冷凍うどん（冷凍ごはん）とプチッと鍋があればなんとかなる！
確かに、今年はインフルエンザが猛威を奮っていますし、いざというときの備えにいいかも。温かいご飯ってそれだけで心の元気が出ますからね…。
エバラ プチッと鍋 アソート(寄せ鍋・キムチ鍋・ちゃんこ鍋・坦々ごま鍋 4種4袋)
967円
