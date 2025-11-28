中国・湖南省婁底市双峰県で結婚前日に新郎と新婦が相次いで転落死する事件が起きた。中国メディアの封面新聞が26日に報じた。

事件があったのは24日の朝。親族によると、新郎の男性は25歳で新婦の女性とは5年ほど前に知り合い、一緒に朝食の店を経営していた。結婚式は25日に予定されていた。男性側の家庭の経済状況は良好で、周囲も祝福しており、結婚に支障はなかったという。

男性と女性は23日の夜に友人らと食事した後、2人で女性の自宅に戻った。翌24日午前7時40分ごろ、母親に起こされた女性が階下に行ってみると、転落して死亡している男性の遺体を目撃。女性は、その直後に4階から飛び降り、死亡したという。

親族によると、男性は24日午前5時過ぎに女性の携帯電話にビデオ通話をかけていた。1回目はつながらず、2回目は4秒だけ接続されていたという。

警察は「（男性は）酒に酔ってトイレの扉を間違え、窓から落ちた」と見ているというが、親族は「2人は一緒に寝ていたのに（男性が女性に）ビデオ通話をかけるのはおかしい」と訴えている。

事件について地元警察が詳しい調べを進めているという。

中国のネットユーザーからは「悲劇」「よく分からない事件だな」「女性が後追い自殺したってことでいいの？」「後追いなんておとぎ話かと思ってた」「酒は飲み過ぎない方がいい」「酔っていたとしてもトイレと窓を間違えるかね？」「2人とも愛し合っていたんなら、やっぱり事故じゃないの？」などの声が上がった。

また、「たぶんだけど、ビデオ通話は助けを求めるためにかけたんじゃないか？男性は午前5時ごろに転落して、その時はまだ死んでなかった。ビデオ通話をかけて2度目で通じたけど、声を出せずに死んだ。女性は間違ってかけてきたと思って気にせずそのまま寝たけど、朝になって事態を知ってショックのあまり自殺、という感じだと思う」と推察するユーザーもいた。（翻訳・編集/北田）