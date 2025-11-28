上皇さまの弟の常陸宮さまは、11月28日、卒寿（90歳）の誕生日を迎えられました。宮内庁宮務課が公表した近況について全文を紹介します。（表記は宮内庁公表のまま）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

■正仁親王殿下の米寿に当たり御近況)

正仁親王殿下には、11月28日（金）に卒寿のお誕生日をお迎えになります。

正仁親王殿下には、御日常、宮邸にてお健やかにお過ごしになっておられます。

宮邸では、定期的にリハビリ体操をなさって健康維持に努めておられます。お天気が良い日には、妃殿下と御一緒に宮邸のお庭に出られて、車イスで散策されたり、飛来してきた様々な野鳥の様子を観察されたりすることもおありです。その際に、妃殿下が御存知ではない野鳥について殿下にお尋ねになると、殿下がお答えになっておられます。

また、テレビでニュースやスポーツ番組、ドラマを御覧になることを楽しみになさっています。

時には、宮邸に御友人をお招きになり、妃殿下と御一緒に歓談をされることを楽しみにしておられます。

現在、正仁親王殿下には、御高齢となられたため、総裁や名誉総裁をお務めの各種団体が主催する行事への御臨席は、お控えになっておられます。

殿下が総裁や名誉総裁をお務めの各種団体が主催する行事には、妃殿下の御体調が許す限り、妃殿下お一方で御臨席をいただき、表彰された方々や関係者の方々をお労いになっておられます。

妃殿下が行事からお帰りになった後には、必ず殿下に滞りなく終了した旨を御報告され、その御報告を受けられた殿下は、いつも妃殿下を労っておられます。