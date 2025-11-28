　28日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比70円安の5万60円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万167.1円に対しては107.1円安。出来高は2828枚となっている。

　TOPIX先物期近は3368ポイントと前日比1ポイント安、TOPIXの現物終値比は0.57ポイント安で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50060　　　　　 -70　　　　2828
日経225mini 　　　　　　 50060　　　　　 -70　　　 55391
TOPIX先物 　　　　　　　　3368　　　　　　-1　　　　5694
JPX日経400先物　　　　　 30345　　　　　　-5　　　　1063
グロース指数先物　　　　　 689　　　　　　-3　　　　 264
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース