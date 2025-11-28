日経225先物：28日0時＝70円安、5万60円
28日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比70円安の5万60円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万167.1円に対しては107.1円安。出来高は2828枚となっている。
TOPIX先物期近は3368ポイントと前日比1ポイント安、TOPIXの現物終値比は0.57ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50060 -70 2828
日経225mini 50060 -70 55391
TOPIX先物 3368 -1 5694
JPX日経400先物 30345 -5 1063
グロース指数先物 689 -3 264
東証REIT指数先物 売買不成立
