常陸宮さまは２８日、９０歳（卒寿）の誕生日を迎えられた。

同妃華子さま（８５）、愛犬の福姫（メス、５歳）とともに宮邸（東京都渋谷区）で健やかな日々を送られている。

常陸宮さまは上皇さまの２歳年下の弟。昨年の誕生日以降の１年間では、今年９月に公的活動として宮邸で新任の皇宮護衛官と面会された。上皇さまと上皇后さまの誕生日にはそれぞれ仙洞御所（港区）に足を運び、あいさつされた。

総裁を務める発明協会のイベントで昨年３月に科学技術館（千代田区）を訪問して以来、行事への出席は控えられている。宮内庁は「２年前に８８歳（米寿）となり、体への負担を考慮して決められた」と説明する。

普段は車いすで生活し、週２回は宮邸で、月に３回は病院で理学療法士の付き添いを受け、歩行訓練や体操を続けられている。

愛犬の福姫はコロナ下の２０２０年、華子さまが「福が来るように」と願って命名されたミニチュアダックスフントで、常陸宮さまは宮邸の庭を一緒に巡られている。最近では、米大リーグ・ドジャースの試合をテレビ観戦し、大谷翔平選手ら日本人３選手の活躍を喜ばれたという。