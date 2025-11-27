中国政府が呼び掛けた「日本への渡航自粛」。石川県内でも12月に小松・上海便の一部運休が決まるなど、冷え込む日中関係の影響が出始めています。



25日に明らかになった小松・上海便の一部運休。



現在、週4往復での運航ですが、石川県によりますと、中国東方航空は12月の3往復について運休する方針だといいます。



小松・上海便の利用者は…



利用者：

「中国に子会社があるので、その人たちと会話とかコミュニケーションをとりづらくなるのは心配」

上海便はコロナ禍での運休後、2023年12月に再開し、搭乗率は11月末時点で71・9パーセントとなっていました。



冷え込む日中関係の影響は、誘客事業にも…



石川県・馳 浩 知事：

「インフルエンサー招聘事業などを予定しておりますが、訪日を呼びかける投稿が難しいことから、自粛ムードが好転するまで、この事業を延期いたします」



石川県は、中国に向けての誘客事業について延期を発表。



石川の観光地に影響はでているのでしょうか。



重盛 友登 記者：

「多くの観光客でにぎわう兼六園。欧米からでしょうか、外国人の方々がたくさん訪れている印象です」

兼六園の外国人の入園者数は、台湾や欧米に次いで中国が4番目に多くなっています。



周辺の店舗からは…



周辺の店舗の人は：

「今は影響ないけど、続けば心配」

「アジア圏の方に売れるのが、こういった日本特有のおせんべい。考えられるとすれば、売り上げが下がる。売れるものも(外国人観光客に)合わせたりもしてるので」



金沢市内のこちらのホテルでは今のところ、キャンセルなどの影響は出ていないということですが、長期化すれば観光業全体に影響すると懸念しています。

金沢彩の庭ホテル・中村 明仁 支配人：

「1月、2月っていうのは、もともと金沢のエリアとしてはお客様に来ていただきにくい、旅行としては閑散期にあたるので、これまで中国からの春節のお客様というのが、期待が大きかったところもあるかと思います。そこに影響が出るということで皆さん懸念されている」



カニカマで知られる石川県七尾市の水産加工業者からも…



スギヨ・山瑞 正人 管理本部長：

「残念という思いが強いんですけど、長期化することが一番心配ですね」



スギヨでは、2年前から停止していた中国向けの輸出再開に向け、手続きを進めていましたが、今回、中国政府は日本産水産物の輸入を事実上停止しました。

スギヨ・山瑞 正人 管理本部長：

「いよいよ、われわれも年明けくらいには輸出の再開ができるんじゃないかなということで、期待をしていたんですけど、それがまた今回の問題で、また中断してしまったと、リスク分散をしながらやることが大事だなと考えておりまして、東南アジアや中東に向けて、営業活動を積極的にやっていく」



先行きが不透明な日中関係。



石川県内でも、影響の長期化が懸念されています。