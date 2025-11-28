斉藤和義、秋山竜次、博多華丸、笑福亭鶴光が『ANN MUSIC10』にゲストで登場「会いたいサンタが生でやって来た！」
ニッポン放送は、“大人の音楽”をテーマにした音楽番組『オールナイトニッポン MUSIC10』（毎週月曜〜木曜 後10：00）において、12月8日から4日間連続でスペシャルなゲストを迎えることを発表した。
【写真】ラジオ界のレジェンドと！3ショット撮影に臨んだ鈴木杏樹
この特別な1週間は、『オールナイトニッポンMUSIC10〜会いたいサンタが生でやって来た！』と題して、各曜日のパーソナリティが今一番会いたい・話したいサンタクロース（ゲスト）を選出。そのラブコールに応える形で豪華な4人のゲストの番組生出演が決定したもの。森山良子が担当する12月8日のゲストは、森山良子と生年月日が同じ笑福亭鶴光。鈴木杏樹が担当する9日のゲストは、アーティストの斉藤和義。森高千里が担当する10日のゲストは、ロバート・秋山竜次。渡辺満里奈が担当する11日のゲストは、渡辺満里奈の昔からのファンだと公言している博多華丸が登場する。
この番組でしか実現しない異色の組み合わせの生放送で果たしてどんな話題が飛び出すのか。もちろん各ゲストからのリクエスト曲もオンエアしていく予定となっている。
■ゲストコメント
【笑福亭鶴光】
生年月日全部一緒、うわぁ〜すごい
この広い野原一杯精一杯盛り上げまつしぇーよろしくたのんますでおま
【斉藤和義】
杏樹さんと最初にお会いしたのはミュージックフェアだった気がしますが、その後も何度かテレビで一緒になったり、先日は岡村和義のライブに来ていただいたり、いつもありがとうございます！今度お会いできることを楽しみにしています！よろしくお願いします！
【秋山竜次】
あの森高千里さんが会いたいサンタ企画として、僕を!!うれしすぎです。日焼けロン毛オイリーサンタでしかない秋山の名前を出して頂いただけでもテンション上がっております。
学生時代『めざましテレビ』の「ララサンシャイン」を聴きながら朝めしを食べる毎日を過ごし、「風に吹かれて」「渡良瀬橋」「私がオバさんになっても」他たくさんの名曲を聴かせて頂きました。めちゃくちゃ楽しみです！
【博多華丸】
深呼吸して臨みます！
