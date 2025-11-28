久保史緒里、9年間の乃木坂46人生に幕「最っ高に青春しました！」 ANN深夜生放送から卒コンへ 松本潤・有村架純ら豪華サプライズも
乃木坂46の久保史緒里（24）が、26・27日に神奈川・横浜アリーナで『卒業コンサート』を開催した。乃木坂46の3期生として駆け抜けた、この9年間で培ったものを全て凝縮したかのような濃密な卒業コンサートで、アイドル人生の幕を下ろした。
久保は2016年9月4日、3期生として当時15歳で乃木坂46に加入。20thシングル表題曲「シンクロニシティ」で初選抜され、32ndシングル「人は夢を二度見る」では自身初センターを山下美月とWセンターで務めた。
アイドルとして活動する傍ら、俳優としても22年公開の映画『左様なら今晩は』で映画初出演にして初主演を務め、以降、NHK大河ドラマ『どうする家康』（23年）、NHK連続テレビ小説『あんぱん』（2025）などに出演。
2022年2月からは『乃木坂46のオールナイトニッポン（ANN）』のパーソナリティーを務め、卒業コンサート初日を終えた26日深夜には自身が担当する最後の回を生放送。深夜1時から3時までパーソナリティーとしての役目を全うし、きょうの卒業コンサート2日目に臨んだ。
DAY1では、ただのファンだった加入前から遡り、乃木坂46との歩みを表現したセットリストに。DAY2では、セットリストを「シンクロニシティ」を除いて全て変更し、MCもアンコールまで行わないという、「ライブが大好き」だという久保らしい構成となった。
またDAY2ではブロックの合間に次のブロックを示唆するようなショートドラマが数本流れたのだが、その中で劇団☆新感線の舞台『天號星』で共演した古田新太や、映画『ネムルバカ』で共演した平祐奈らサプライズゲストが出演。久保の演技もさることながら、豪華な共演者やその世界観に会場も見入っていた。
さらにアンコールで流れた両親の手紙を読むVTRでは、NHK大河ドラマ『どうする家康』で共演した松本潤と有村架純が、それぞれ久保の父・母の文章を代読し、会場はどよめきに包まれた。乃木坂46での活動で広げてきた縁の輪が、卒業コンサートという舞台でたくさんの”愛”となって返ってきた。
2日間で披露した楽曲たちも、久保自身が考え抜いたもの。自身の原点であるアンダー楽曲（選抜メンバー以外のメンバーが歌う楽曲）を数多く披露したほか、全員が卒業している1期生・2期生をはじめ、3〜6期生まで全ての期生楽曲をパフォーマンスしてみせ、”乃木坂愛”があふれ出ていた。
DAY2のアンコールでは、久保がまるで雪のような純白のドレスを着て登場。「私の好きなことをいつも否定しないでいてくれて、史緒里のやりたいことをやりなさいって言ってくれた家族のおかげで、私は 9年間、自分の好きな乃木坂46を生きるという道を選べました」と語り始める。メンバーやスタッフ、ファンへの感謝を述べつつ「いろんなことがあった9年間でした。きっと皆さん（私が）どこかに消えちゃうんじゃないかなって思う日もあったと思います。だけど、9年かけて、先輩や周りの方のおかげでちょっとだけ強くなれたんじゃないかなって思います」と振り返る。
目に涙をためながら「私はただ乃木坂46が大好きで。夢のような時間を過ごしていただけなのに、感謝される日が来るなんて思ってもいませんでした。こちらこそ、乃木坂46にしてくださり、乃木坂46の久保史緒里を愛してくださり、本当にありがとうございました。決して近道ではない乃木坂人生でしたが、悔いなく笑顔で卒業することができそうです」と晴れやかな笑顔を浮かべていた。
久保が乃木坂46人生の最後に選んだ楽曲は、3期生にとって最も思い入れの強い楽曲「思い出ファースト」。思い出を振り返るように歌った曲の最後には「最高の9年間でした！ありがとう！」と思いっきり叫んだ。
「最高に悔いのない9年間でした。あー乃木坂でよかった！」と、涙ではなく、笑顔で締めくくった久保。最後の言葉は「この2日間、そして9年間、魂の限り、踊り尽くしました。歌い尽しました。私をここに導いてくださった先輩方、そして私と出会ってくれた同期、そしてこれから先の未来を歩む後輩たち。過去も今も未来も、ぜんぶ。これから先もずっとずっと、乃木坂46が大好きです！どうか、これからも乃木坂46の応援をよろしくお願いします！最っ高に青春しました！さよなら」。”乃木坂46と書いて久保史緒里”とまで言われた久保らしく、乃木坂46への愛であふれた卒業コンサートだった。
■『乃木坂46 久保史緒里 卒業コンサート』DAY1セットリスト
M0. OVERTURE
M1. 不等号
M2. 生まれたままで
M3. 13日の金曜日
M4. My rule
M5. あの日僕は咄嗟に嘘をついた
M6. なぜ 僕たちは走るのか？
M7. 熱狂の捌け口
M8. I see...
M9. 毎日がBrand new day
M10. Hard to say
M11. 意外BREAK
M12. せっかちなかたつむり
M13. 光合成希望
M14. 言霊砲
M15. シンクロニシティ
M16. ごめんねFingers crossed
M17. Actually...
M18. 涙がまだ悲しみだった頃
M19. 孤独な青空
M20. 好きというのはロックだぜ！
M21. ビリヤニ
M22. 未来の答え
M23. 泣いたっていいじゃないか？
M24. 帰り道は遠回りしたくなる
M25. 羽根の記憶
M26. 君の名は希望
【アンコール】
EN1. 歳月の轍
EN2. サヨナラ Stay with me
EN3. 甘いエビデンス
EN4. ひと夏の長さより…
■『乃木坂46 久保史緒里 卒業コンサート』DAY2セットリスト
M0. Overture
M1. 不眠症
M2. 何度目の青空か？
M3. 走れ！Bicycle
M4. 太陽ノック
M5. 錆びたコンパス
M6. Never say never
M7. 平行線
M8. 雲になればいい
M9. 価値あるもの
M10. 今、話したい誰かがいる
M11. 嫉妬の権利
M12. ありがちな恋愛
M13. 人は夢を二度見る
M14. 狼に口笛を
M15. 私のために 誰かのために
M16. 日常
M17. タイムリミット片想い
M18. 絶望の一秒前
M19. 4番目の光
M20. 設定温度
M21. Against
M22. アナスターシャ
M23. 三番目の風
M24. きっかけ
M25. 最後のTight Hug
M26. 君は僕と会わない方がよかったのかな
M27. シンクロニシティ
M28. 僕が手を叩く方へ
【アンコール】
EN1. 夢の匂い
EN2. キャラバンは眠らない
EN3. ダンケシェーン
EN4. 乃木坂の詩
EN5. 思い出ファースト
