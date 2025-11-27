贈答品で人気｢能登志賀ころ柿｣ 石川の産地で出荷準備進む 課題は高齢化や担い手不足｢ころ柿を守っていきたい｣
お歳暮など贈答用としても人気の「能登志賀ころ柿」。生産地の石川県志賀町では、出荷に向けた準備が進められています。
鮮やかな飴色と果肉の柔らかさが特徴の「能登志賀ころ柿」。
志賀町の選果場では、初競りを29日に控え、出荷へむけた検査が行われていました。
JA志賀ころ柿部会・吉野 成明 部会長：
「生産者の皆さん、大変苦労されたんですけど、一個一個丁寧な手もみをして甘くおいしい柿に仕上がりましたので、贈呈品としてお茶のお供として、ご活用いただければと思います」
JA志賀ころ柿部会・吉野 成明 部会長：
「風が満遍なく柿に全体に当たるようにして、湿度が高い時だけ家庭用の除湿器を」
湿度管理が出来を左右するころ柿。
出荷まで2週間かけて、じっくりと干していきます。
JA志賀によりますと、今シーズンは去年より2割ほど多い2万6000箱の出荷を見込んでいるといいますが、それでも例年の8割ほど。
その要因というのが…
JA志賀ころ柿部会・吉野 成明 部会長：
「高齢化でどうしてもやめられる方が多くて、会員数が減ってしまう」
地震の影響だけでなく、高齢化や担い手不足を理由に農家を退く人が増え、地震前には113軒あった生産農家は、89軒になりました。
JA志賀ころ柿部会・吉野 成明 部会長：
「私もいつまで続けるかわからないんですけど、なんとしても能登志賀ころ柿を守っていきたいなと」
能登外浦の風と生産者の丁寧な作業で、つくり続けられてきた能登志賀ころ柿。
ことしは29日に、初競りを迎えます。