「本日が発語記念日！」ハートマークが止まらない！母の喜び爆発投稿に1900いいね「うれしいですよね」【ママリ】

初めて聞けた「まぁま」ママの心に刻まれた特別な記念日

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、moi ¨̮⃝🦖(@moimoimoioio)さんの投稿です。赤ちゃんが初めて言葉を発した瞬間は、忘れられない宝物のような時間です。「ママ」と呼ばれるまでの道のりは長いこともあり、初めて聞けたときには思わず涙してしまうママも多いはず。そんな“発語の瞬間”に立ち会った感動エピソードです。

子どもが初めて発する言葉は、成長の節目として、多くの家庭で大切にされているのではないでしょうか。何気ない日常の中でふいに訪れるその瞬間は、ママやパパにとって思わず胸がじんと温かくなるひととき。特に「ママ」という呼びかけは、育児の疲れも忘れさせてくれる特別な響きを持っているようです。





今回は、まさにその初めての呼びかけを受け取めることができたようで…

「ママって言って🥹」って言ったら「まぁま☺️」って言ってくれるようになったぁあ🥹💕💕💕💕💕💕かわいすぎる～🥹🥹🥹💕💕💕本日が発語記念日とする！！🥹💕💕💕💕💕💕💕

“言ってほしい”という気持ちに応えるかのように返ってきた言葉は、一生忘れられない宝物ですよね。ママと子どもの心の距離が、ぎゅっと縮まった瞬間でもあったでしょう。



この投稿には「記念日だいじです！」「言葉を理解していって意味のある発語した時、めっちゃうれしいですよね！🥰」などのリプライが寄せられていました。



子育ては一日一日の積み重ね。小さな変化や成長が、気づけば大きな喜びになって私たちに返ってきます。そんな“育児の奇跡”をそばで見守れることこそ、親であることの幸せなのかもしれませんね。愛おしい「発語記念日」の喜びがあふれる微笑ましい投稿でした。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）