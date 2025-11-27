東京ばな奈新作♡キャラメルチーズケーキが12月3日登場

東京ばな奈ワールドから、贅沢な「東京ばな奈キャラメルチーズケーキ」が2025年12月3日(水)より発売♡オーストラリア産クリームチーズと3種のチーズパウダーをブレンドし、バナナピューレを練り込んだ生地に、香ばしいバナナキャラメル生地を重ねた二層仕立て。しっとり＆ほろっとした食感で、自宅で気軽に東京ばな奈のこだわりチーズケーキを楽しめます♪

こだわり素材で作る二層仕立て

「東京ばな奈キャラメルチーズケーキ」は、オーストラリア産クリームチーズをメインに、3種のチーズパウダーをブレンドしたこだわりの生地に、バナナピューレを練り込みました。

上層には焼きバナナのような香ばしいキャラメル生地をのせ、しっとり＆ほろっとした食感を実現。二層の味わいが口の中でとろけ、バナナとチーズの風味が絶妙に広がります。

東京土産にもぴったりの華やかパッケージ

明るいイエローのパッケージに、英字ロゴとリボンで彩られた東京ばな奈キャラクルチーズケーキ。約2週間の日持ちで、東京土産やギフトにも喜ばれます。

4個入は777円(本体価格720円)、6個入は1,188円(本体価格1,100円)で、東京ばな奈スタジオ大丸東京店や羽田空港各ターミナル、12月22日～1月15日にはHANAGATAYAグランスタ東京中央通路店催事でも購入可能です。

おうちで楽しむ贅沢チーズケーキ♡

自宅で東京ばな奈の味を楽しみたい方にもおすすめ。しっとり食感とほろっと崩れる口どけ、香ばしいバナナキャラメルの香りで、特別なティータイムやホームパーティーにぴったり。

素材にこだわったチーズケーキだから、どなたにも喜ばれる上品な味わいを気軽に堪能できます。

東京ばな奈キャラメルチーズケーキで贅沢ひととき♪

東京ばな奈ワールドの新作「東京ばな奈キャラメルチーズケーキ」は、オーストラリア産クリームチーズとバナナピューレを使った二層仕立て♡

しっとり＆ほろっとした食感と香ばしいキャラメル生地が絶妙にマッチ。自宅でのティータイムやギフト、東京土産としても喜ばれる贅沢な味わいを楽しめる一品です♪