「ボクシング・８回戦」（２７日、後楽園ホール）

前ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーフェザー級王者の渡辺海（２３）＝ライオンズ＝が、スラサック・チャムカウ（タイ）との同級８回戦で、８回２分０秒ＴＫＯ勝ちした。終始ペースを支配しながらも無理には倒しにいかず、距離を測りながら左ボディーを軸に丁寧に戦い抜き、粘る相手を最後は右アッパーで攻略。７月３１日に斎藤麗王（帝拳）にＴＫＯ負けし、王座から陥落して以来４カ月ぶりの再起戦を飾った。

エントリーしている同級１０００万円トーナメントでは、来年２月１９日の初戦（後楽園ホール）でいきなり注目を集める亀田京之介（２７）＝ＭＲ＝と激突するが、「面白いカードが最初に組まれたなと。ワクワクというか」とニヤリ。京之介は１０月に元世界３階級制覇王者ジョンリエル・カシメロ（フィリピン）から殊勲の判定勝ちを収め、「次は渡辺海やけど、松本（圭佑）しか見ていない」と無視するような発言をしていたが、渡辺は「まあいいんじゃないですか。言わせておけば。自分が足をすくわれないように、自分も（標的である優勝候補の）松本圭佑が反対ブロックなので、そこまで命を懸けて一戦一戦全力で仕上げてやっていく」と意に介さず、気を引き締めた。

京之介の印象については「強いと思う。しっかりキャリアもあるし、ネリ選手とかいろんな（名のある）選手とやっている。油断せずにやっていく。カシメロ戦はあまり参考にはならなかったが、しっかり勝ったのですごいと思う」と警戒し、「（挑発には）自分は乗らず、やるべきことをやるだけ。優勝を目指して頑張ります」と虎視眈々と決意を込めた。