ここからは気象予報士の小野さんです。



お願いします。天気のポイントです。

きょう27日夜遅くから、大気の状態が非常に不安定になります。落雷や激しい突風などの他、強風にも注意してください。



27日夜9時の予想天気図です。

低気圧と前線が進んで来ます。上空の高い所の寒気の影響も加わり、大気の状態が非常に不安定になるでしょう。





雨と風の予想です。

あす28日に日付けが変わる頃、強い雨と風が予想されています。28日朝、通学・通勤の時間帯も風が強いでしょう。高波にも注意してください。



雷の発生する確率です。

きょう27日夜9時はとても高めで、あす28日にかけても確率の高い状態です。このコンピューターの予想では、能登では高い状態が続くでしょう。



気象台の週間予報です。

29日・土曜日、30日・日曜日は晴れますが、週明けは雨が降りやすいでしょう。



4日・木曜日は雨か雪で、最高気温も一桁ですね。



きょう27日に気象台から発表された1か月予報です。

12月26日までの傾向です。今回の特徴は12月6日からの気温です。平年よりも低いでしょう。気になる雪の量は、ほぼ平年並みの予報です。