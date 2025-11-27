【お天気どうなる】27日夜遅くから落雷や激しい突風、強風に注意を 28日朝も風強い見込み
市川 栞 キャスター：
ここからは気象予報士の小野さんです。
小野 和久 気象予報士：
お願いします。天気のポイントです。
小野：
きょう27日夜遅くから、大気の状態が非常に不安定になります。落雷や激しい突風などの他、強風にも注意してください。
27日夜9時の予想天気図です。
小野：
低気圧と前線が進んで来ます。上空の高い所の寒気の影響も加わり、大気の状態が非常に不安定になるでしょう。
小野：
あす28日に日付けが変わる頃、強い雨と風が予想されています。28日朝、通学・通勤の時間帯も風が強いでしょう。高波にも注意してください。
雷の発生する確率です。
小野：
きょう27日夜9時はとても高めで、あす28日にかけても確率の高い状態です。このコンピューターの予想では、能登では高い状態が続くでしょう。
気象台の週間予報です。
小野：
29日・土曜日、30日・日曜日は晴れますが、週明けは雨が降りやすいでしょう。
市川：
4日・木曜日は雨か雪で、最高気温も一桁ですね。
小野：
きょう27日に気象台から発表された1か月予報です。
小野：
12月26日までの傾向です。今回の特徴は12月6日からの気温です。平年よりも低いでしょう。気になる雪の量は、ほぼ平年並みの予報です。