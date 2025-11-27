「とれたー」「おおきい」天神のビル屋上で園児が芋掘り サツマイモ40キロを収穫 福岡
福岡市・天神の真ん中で27日、子どもたちが芋掘りに挑戦しました。
■井手妃奈子記者
「子どもたちがサツマイモの収穫を楽しんでいるここは、なんとビルの屋上なんです。」
福岡市内の保育園に通う2歳児が芋掘りを楽しんだのは、福岡市・天神の真ん中にあるビルの屋上庭園です。
この取り組みは、自然と触れ合う機会が少ない子どもたちに植物を育てる体験をしてもらおうと、ビルを管理する九州電力のグループ会社が屋上庭園を活用して去年から始めました。
収穫するサツマイモは、ことし6月に子どもたちが植えたものです。
■園児
「とれたー。」
「とれたー。これはおイモだよ。」
「パパ、ダンゴムシ～。」
「うごいてる～。」
■保護者
「初めての体験で、すごく笑顔でやってくれて、そういう姿が見られてうれしいです。」
収穫したサツマイモはおよそ40キロでした。
■園児
「たのしい。」
Q.どうやって食べたいですか？
「（おいも）ごはん。」
大きく育ったサツマイモを手にした子どもたち。ちょっぴり誇らしげな笑顔が広がりました。
■園児
「おおきい！」