まるっと真似するだけ！【グローバルワーク】40代ママ店員さんがお手本♡「最旬スカートコーデ」

デイリーコーデにすぐ真似できそうな等身大のスカートコーデを学ぶなら、同世代のおしゃれ店員さんの着こなしを参考にするのがおすすめです。今回は、【グローバルワーク】の40代ママスタッフ・ぺぺちこさんのスタイリングに注目！ グローバルワークのスカートを軸にした旬度の高いコーデからは、気軽に挑戦できそうな垢抜けのコツが多数見つかりそう。ぜひまるっとお手本にしてみて。

華やかなレイヤードをナロースカートで引き算

【グローバルワーク】「セルフカットプリーツナロースカート」\2,393（税込・セール価格）

繊細なプリーツ加工が施された黒のナロースカートは、デザイン性が目を引くアイテムとも組み合わせやすいのが魅力。透け感のある総レースのプルオーバーに同系色のシャギーベストを重ねた華やかでフェミニンなコーデを、シックに落ち着かせています。シルエットや色で主張しすぎないスカートがちょうどいい引き算役に。

旬色のブラウンを黒のスカートで大人っぽく楽しむ

【グローバルワーク】「ワッシャープリーツスカート」\5,990（税込）

ランダムなワッシャープリーツが流れるように揺らぎ、女性らしさを演出してくれそうなフレアスカート。黒 × モカブラウンという落ち着いた色合わせなら、シャギー素材の主役級カーディガンも大人っぽく着こなせそう。今シーズンのトレンドカラーであるブラウンは、小物でも色味を変えながら重ねることで、より感度の高さをアピールできそう！

チェック柄スカートを軸にトラッドテイストを意識

【グローバルワーク】「イージーケアプリーツスカート」\5,990（税込）

トラッドテイストを意識したい今シーズンは、チェック柄のプリーツスカートが主役にうってつけ。Vネックプルオーバーにボアブルゾンを羽織ったカジュアルなコーデに、ニュアンス感のあるチェック柄スカートがレディなムードをプラスしています。スカートと色をリンクさせたビーニーを投入してみるのが、洒落感UPのちょっとした鍵になりそう。

ミドルコートはIラインスカートで着膨れ感をセーブ

【グローバルワーク】「イージーケアコーデュロイスカート」\4,990（税込）

細畝のコーデュロイ素材が上品な印象かつトレンド感も高めてくれるIラインスカートは、上半身にボリュームが出がちなコーデとも相性が良さそう。ロゴプルオーバーをロンTに重ねたカジュアルなコーデを、ダブルブレストのミドルコートが端正にまとめています。下半身がすっきりとしている分、全体の着膨れ感もセーブしやすそう。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ