◆プロボクシング ▽東洋太平洋スーパーウエルター級（６９・８キロ以下）タイトルマッチ１０回戦 ●王者ワチュク・ナァツ（２―１判定）同級１４位・緑川創〇（２７日、東京・後楽園ホール）

元キックボクシング世界王者で東洋太平洋スーパーウエルター級１４位の緑川創（３８）＝ＥＢＩＳＵ Ｋ’ｓ ＢＯＸ＝が、同級王者ワチュク・ナァツ（２８）＝八王子中屋＝を２―１の判定で下し、ボクシング転向から無傷の５連勝（３ＫＯ）でタイトルを獲得した。３７歳でボクシングデビューし、わずか１年１か月の異例のスピードでの王座戴冠を果たした。

序盤からジャブを上下に散らしながら、ボディーへの右ストレートをヒット。５回終了時の中間採点では、ジャッジ２者が４８―４７で緑川、１者が４７―４８でナァツを支持した。中盤以降は、接近戦での強打の応酬となった。緑川はボディーへのパンチを意識させた上で、右アッパー、ワンツーで攻勢。最終１０回にホールディングの反則で減点１を課されたが、再開後は「ここで行ってポイントを取らないとダメだと。ここは勝負どころだと思って勝負かけた」と最後の力を振り絞った。ジャッジの採点は、２者が９５―９４で緑川を支持（１者は９４―９５）。新王者がコールされると、セコンドの加山利治会長（５３）らと抱き合って喜んだ。

キックで１８年間のキャリアを積み、新日本キック・ウエルター級王座、ＷＫＢＡ世界スーパーウエルター級王座を獲得。一度は燃え尽きたが、引退から４か月後の２３年６月に長男・路唯（ろい）くんが誕生。「チャンピオンになってベルトを巻いた姿で、息子をリングに上げたい」とボクシング転向を決意した。この日もトランクスに「路唯」の文字を入れてリングに上がった。

リング上でベルトを巻いて路唯くんを抱っこした緑川は、試合後の控室でも愛息を膝に乗せて「こいつが生まれたからボクシングをもう１回やろうと思えた。まずは今、一安心って感じですね」と涙で声を詰まらせた。

ＥＢＩＳＵ Ｋ’ｓ ＢＯＸジムにとっては、男子で初の王者誕生となった。「加山さんにも絶対男子初のベルトを、という気持ちだった。僕をデビューさせてもらった恩を、絶対返すと思っていた」と緑川。加山利治会長（５３）も「嬉しいですね。大体思っていた通りの展開になった。我慢してボディー打ちをすれば、必ず上が当たりやすくなると思っていた。後はやっぱりベテランですね。試合展開も上手です。良かったです」と目を細めた。

ボクシング転向時に掲げた「ベルトを巻いて息子をリングに上げる」という目標は達成した。緑川は「次ですよね。分かんないっすね」と苦笑しながら、「やってるからには、上に行けば行くほど強い選手はいると思うしやってみたい。あとはやっぱり左右田（泰臣）君と一緒にやっているので、一緒にベルトを巻きたいなと思っています」。同じキック出身のジムメートで、７月にナァツに挑戦するも王座に届かなかった左右田と切磋琢磨（せっさたくま）していくことを誓った。

約２週間後には３９歳となる。加山会長の「中年の星でどこまでできるか、楽しみですね」との言葉に、新王者は「そんなに長くやりたいとは思ってないです。バカになっちゃうんで（笑）。もういいやと思ったらやめますね。４０歳はもしかしたらやってるかもしれないですけど、キックで１８年もやってるので」。アラフォーの星として、まだまだリングで輝く。（勝田 成紀）

◆緑川 創（みどりかわ・つくる）１９８６年１２月１３日、東京都生まれ。３８歳。高校時代は野球部に所属。高校３年の１１月にキックボクシングを始め、新日本キックの中量級エースとして活躍。第８代新日本キックボクシング協会ウエルター級王座、ＷＫＢＡ世界スーパーウエルター級王座を獲得。キックの戦績は８９戦５７勝（２５ＫＯ）２０敗１０分け２無効試合。２３年２月のキック引退後、ボクシングに転向し２４年１０月にＢ級（６回戦）デビュー。身長１７１センチの右ボクサーファイター。