今月８日に男性７人組ダンスボーカルユニット「ＢＥ：ＦＩＲＳＴ」からの脱退を発表した、ＲＹＯＫＩこと三山凌輝が２７日、自身のインスタグラムで生配信を行い、新会社を設立したことを発表した。

三山は配信冒頭で新しいアーティスト写真を公開。「引っ越して配信部屋をつくった」と笑顔で話した。

新会社名は「Ｓｔａｒ Ｏｆ Ｗｏｎｄｅｒ（スター・オブ・ワンダー）」と明かし、「これからの活動を通して光でありたい。光り続けていくべきだという意味を込め、スターを掲げながら」と語った。自身の役職については「ＣＥＯとして立たせていただきます」と話した。

新会社設立のための準備については「半年ぐらいかけてやる準備を数週間でやった。社員、仲間たちが偉大な存在」と話し、「人に恵まれている」と笑顔を見せた。

俳優活動については「ありがたいことに、過去の作品を見てくださって、そこから仕事のお声はいまだにいただいていることはありがたい」とオファーがあることを明かした。

アーティスト活動については「ソロアーティストとして来年年始から活動させていただきます。歌歌います。踊ります。ラップもします。皆さん引き続き応援してくれるとうれしいなと思います」と楽しげに伝えた。