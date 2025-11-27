◇プロボクシング東洋太平洋スーパーウエルター級タイトルマッチ10回戦 緑川創《○判定●》ワチュク・ナァツ（2025年11月27日 東京・後楽園ホール）

東洋太平洋スーパーウエルター級級14位で元キックボクシング同級世界王者の緑川創（38＝EBISU K’s BOX）が同級王者ワチュク・ナァツ（28＝八王子中屋）に僅差判定勝ち。タイトル初挑戦で新王者となり、所属ジムの男子初のタイトルを獲得した。

ベテランの意地と執念が勝った。転向後5戦目で手にしたベルトを肩にかけ「初めてのベルトなのでうれしい。心が折れそうになったが気持ち負けたら勝てないと思った。最後まで集中を切らさずボクシングを貫き通せた」と安堵（あんど）。最終10回まで続いた一進一退の攻防を制し、24年10月のデビューからわずか1年1カ月で東洋太平洋王座を獲得した。

家族の夢もかなえた。試合後は23年6月に誕生した長男・路唯（ろい）くんをリング中央で抱き上げた。「ベルトを巻いて長男をリングに上げたい」と目標を掲げていた中、見事に有言実行。キック引退後は競技を続けるか悩んだ時期もあったが「こいつが生まれてきてからボクシングを頑張ろうと思えた。まずは一安心です」と目を赤くした。

10回にはホールディングの反則による減点もあったが開き直った。「うわ〜と思ったが、ここでいかないとだめだと思い勝負を懸けたことがよかった。今までの経験が生きた」と90戦以上戦った、キック時代の経験を生かした。

「一つのことを信じて努力すれば夢がかなうと伝えられた」と述べた“中年の星”。今後については「次は分からないですね…そんなに長くは（現役を）続けるとは思わない」と笑みを浮かべながら「やるからには強い選手とやりたい。簡単に“世界”とは言えないが、この歳でも常識を覆して僕なりの世界をつくっていきたい」と力強く話した。