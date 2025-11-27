【数量限定】ロムアンドボックスでコスメもギフトも手に入れるチャンス

ロムアンドから、人気コスメ5アイテムを詰め込んだ「フォーチュンメイクアップボックス」が登場。2025年11月28日（金）より、全国のバラエティショップやドラッグストアで数量限定発売されます。36%OFFのスペシャルプライスに加え、最大50,000円分のギフトカードが810名様に当たる“運試し”付き♡自分へのご褒美や大切な人へのプレゼントにも最適です。

人気アイテム5種類を36%OFFでゲット

ボックスには「ジューシーラスティングティント」や「ハンオールブロウカラ」をはじめ、厳選5アイテムがセットに。

ジューシーラスティングティントとゼロベルベットティントはランダムで2種類入り、合計5点で税込3,960円。単品購入より2,200円お得で、気軽にトレンドコスメを楽しめるスペシャルセットです。

Peonyが表参道ヒルズでPOPUP開催♪限定ノベルティ＆新作コフレも登場

運試し付き♡スペシャルギフトカード

フォーチュンボックスには運が良ければ「FORTUNE TICKET」が同梱。

2,000円～最大50,000円分のギフトカードが、総勢810名様に当たるチャンス！好きなコスメに加え、特別なサプライズも楽しめるボックスは、2026年の運試しにもぴったり。

開ける瞬間のワクワク感も特別です♡

数量限定・販売店舗情報

発売日は2025年11月28日（金）※店舗により前後あり。

全国のバラエティショップ、ドラッグストア、GMS（一部除く）で順次販売予定。数量限定のため、早めのチェックがおすすめです。

自分用はもちろん、ギフトにも最適で、コスメ好きなら見逃せないアイテムです♪

ぜひチェックしてみてください。

限定ロムアンドボックスで幸運を手に入れて



ロムアンドのフォーチュンメイクアップボックスは、人気アイテム5点が36%OFFで手に入り、運が良ければ最大50,000円のギフトカードも♡

数量限定の特別セットは、自分へのご褒美や大切な人へのプレゼントにぴったり。コスメと幸運が一度に楽しめる、特別な体験をぜひお試しください。今だけのチャンスになっています。