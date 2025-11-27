ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > JR中央線快速 運転見合わせ 人身事故のため JR中央線快速 運転見合わせ 人身事故のため JR中央線快速 運転見合わせ 人身事故のため 2025年11月27日 23時4分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR東日本によりますと、午後10時45分ごろ、中央線の西国分寺駅で人身事故が起きた影響で、中央線快速電車は東京と高尾の間の上下線で運転を見合わせています。運転再開は午前0時ごろを見込んでいます。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 「彼女から告白を受けていた」26年前の未解決事件、逮捕された安福久美子容疑者は被害者の“夫の同級生” まさかの人物に夫は…「事件の前年OB会で…」【news23】 見つかった娘(14)の遺体には「身を守れ」と父が願い伝えた“長袖・長ズボン”「1羽じゃかわいそう」中3・喜三翼音さんが家族に残した“生きた証” 関連情報（BiZ PAGE＋） フローリング, イベント, 横浜, 大船, 長野, 配線, 鎌倉, デイサービス, 仏壇, 介護