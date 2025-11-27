TBS NEWS DIG Powered by JNN

JR東日本によりますと、午後10時45分ごろ、中央線の西国分寺駅で人身事故が起きた影響で、中央線快速電車は東京と高尾の間の上下線で運転を見合わせています。

運転再開は午前0時ごろを見込んでいます。