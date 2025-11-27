ロックバンド・LUNA SEAが27日、『秦野駅 列車接近メロディー導入記念セレモニー』に登場。脳腫瘍で現在療養中の真矢さん（55）からメッセージが送られました。

秦野市は、市制施行70周年を記念し、小田急小田原線秦野駅の列車接近メロディーに、LUNA SEAの楽曲を採用。秦野市は、LUNA SEAのメンバー4人が幼少期を過ごした故郷であり、なかでも、真矢さんは、秦野市の魅力発信によりイメージアップを担う『はだのふるさと大使』に2023年5月に就任。『秦野たばこ祭』をはじめ、多くの機会で地域に入り込み市内活性に貢献しています。

真矢さんは、脳腫瘍と診断されたことを今年9月に公式サイトで発表。現在療養中のため、今回は欠席となりましたが、イベントでは真矢さんからのメッセージが届き、代読される場面もありました。

真矢さんからは「療養中につき、本日はセレモニーに同席できず、大変申し訳ございません。市役所の方々、小田急の方々、実行委員会の皆様を中心にご尽力いただき、ついにこの日がやってきました。署名をしていただいた秦野市の皆様、ファンの皆、また、今回ご協力いただいた全ての皆様に心より感謝申し上げます。駅接近メロディーを市民の皆様に愛していただけるよう、そして、ファンのみんなにも秦野市に行ってみたいと思ってもらえるように、真矢としても、LUNA SEAとしても、秦野市に貢献していけるよう、引き続き活動してまいります。本日はありがとうございます」と、メッセージが送られました。