¡¡½÷Í¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¡Ê39¡Ë¤¬¡¢27ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖÝ¯°æ¡¦ÍµÈ¡¡THEÌë²ñ¡×¡ÊÌÚÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢¼«¿È¤Î¼åÅÀ¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÍò¡×Ý¯°ææÆ¡Ê43¡Ë¤È2¿Í¥í¥±¤Ø¡£±Ç²è²½¤â¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡ÖÆæ²ò¤¤Ï¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Î¤¢¤È¤Ç¡×¤Ç¡¢¤ª¾îÍÍ¤È¼¹»öÌò¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢2¿Í¤¤ê¤Ç¤Î¥í¥±¤Ï10Ç¯¤Ö¤ê¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ý¯°æ¤È¤Î¹çÎ®Á°¤Ë¤Ï¡¢Âç¹¥¤¤ÊÏÂÍÎ¤Î¸¸¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÎÅ¹¤Ø¡£Àå¸Ý¤òÂÇ¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢2»ù¤Î¥Þ¥Þ¤é¤·¤¤Çº¤ß¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö»Ò¶¡¤ò¿åÂ²´Û¤È¤«Æ°Êª±à¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤â¡¢»öÁ°¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ç²¿»þ²¿»þ¤ËÆþ¾ì¤Ç¤Ã¤Æ¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¼è¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤ì¤¬º£ÅÙ¡¢¥á¡¼¥ë¤ÇQR¥³¡¼¥É¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢¡È¥Ô¥Ã¡É¤È¤·¤ÆÆþ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤¢¤ì¤âËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¡×¡£¥á¥«¤Ë¼å¤¤¤³¤È¤ò¼«¤éÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¤Ê¤ÉITµ»½Ñ¤¬»ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÅÅÏÃÍ½Ìó¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¥Ü¥¿¥ó¤Ç¿©·ô¤È¤«¤âÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢À¨¤¯¥¹¥Þ¥Û¤ÇÁ´Éô¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÉÔ°Â¤Ç¡£ËÜÅö¤Ë¤³¤ì¤ÇÆþ¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æµ¿¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Âç¾æÉ×¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡©¤Ã¤Æ¡×¡£¤·¤Ã¤«¤êÍ½Ìó¤Ç¤¤¿¼Â´¶¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¸½¾ì¤Ø¸þ¤«¤¦¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤ËºÇ¶á¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÇº¤ß¤Î¼ï¤¬¡£¡Ö°ìÈÖ¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢²óÅ¾¤º¤·¡£º£¡¢²óÅ¾¤º¤·¤â¡È¥Ô¥Ã¡É¤Ç¤¹¡£²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¼è¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ÇÃíÊ¸¤·¤¿¤Î¤¬À¨¤¤¹âÂ®¤Ç¤Ð¡¼¤Ã¤ÈÍè¤Æ¡£¼è¤ê½ª¤ï¤Ã¤Æ¡È¥Ô¥Ã¡É¤Æ²¡¤·¤¿¤é¡¢»®¤â¥Ó¥å¡¼¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¡£¤½¤¦ÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¡Ö»ä¤Ê¤ó¤«¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¡©¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÃ²¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£