「それどこの？」って聞かれる！【ユニクロ】ゆるっとこなれる♡「優秀ポロセーター」

セーターが主役となるこの季節、特におすすめしたいのが【ユニクロ】のポロセーター。襟付きデザインが上品で、オンオフ問わずに大人コーデで活躍してくれそうです。お手入れが楽ちんなうえ、パンツにもスカートにも合わせやすく、デイリー使いにうれしいポイントがギュッと詰まっているのも魅力。厚手すぎないからレイヤードもしやすく、シンプルなのにこなれ感を出しやすい優秀セーターです。

襟付き × 滑らか素材で上品に決まるセーター

【ユニクロ】「メリノポロセーター」\3,990（税込）

ポロ襟がほどよい上品さを添え、リラックス感がありながらも大人らしく着られそうなセーター。「マシンウォッシャブル仕様でお手入れが簡単」「光沢感があって美しく、肌ざわりのなめらかな極細メリノウール」と公式サイトでも紹介されています。スマートな見た目で合わせやすく、ワードローブにあると頼れる存在になってくれそうです。

お手本にしたい2枚重ねテクニックの着こなし

きれいめカジュアルを得意とする、@m___yo（後ろにアンダーバー2つ）さんのお手本コーデがこちら。「お問い合わせ多かった」とのことで、注目度の高さが感じられます。ここではナチュラルとグレーの2色を重ね、自然な陰影がつくれるレイヤードに。薄手セーターだからこそ楽しめる組み合わせで、今すぐ取り入れたくなるお手本の着こなしです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@m___yo（後ろにアンダーバー2つ）様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M