º´µ×´ÖÂç²ð¡õ¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸²Ã²ìÈþ¥Ï¥ä¥È¡¢¡ÈÀ¤Âå¡É¥È¡¼¥¯¤ÇÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡Ö¥Ö¥ì¡¼¥¤òÊ¸²½ÊüÁ÷¤Î¼õÉÕ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡¡9¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Snow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë29ÆüÊüÁ÷¤ÎÊ¸²½ÊüÁ÷¡ØSnow Man º´µ×´ÖÂç²ð¤ÎÂÔ¤Ã¤Æ¡¢ÌµÍý¡¢¤·¤ó¤É¤¤¡¢¡¢¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË ¸å8¡§00¡Ë¤Ï¡¢¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸½êÂ°VTuber¤Î²Ã²ìÈþ¥Ï¥ä¥È¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÉ½¾ð¡ÄÆ©¤±´¶¤¢¤ë°áÁõ¤Î¾¾²¬ÈþÎ¤
¡¡²Ã²ìÈþ¤Ï¡¢¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸½êÂ°VTuber¤È¤·¤ÆÆ°²èÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÇÛ¿®³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã¯¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤ëÌÌÇò¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¥ª¥È¥Ê¤òÌÜ»Ø¤¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖROF-MAO¡×¡Ê¥í¥Õ¥Þ¥ª¡Ë¤ä¡¢Æ±´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖSMCÁÈ¡×¡Ê¤¹¤á¤·¤°¤ß¡Ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÂç¿Íµ¤VTuber¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê²Ã²ìÈþ¤Ï¡¢11·î5Æü¤Ë1st Mini Album¡ÖULTIMATE CITY¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£ºî»ì¤âÌ³¤á¤¿³Ú¶ÊÀ©ºî¤ÎÎ¢ÏÃ¤ò¸ì¤ë¡£ÈÖÁÈÄêÈÖ¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖÆÍ·â¡ª°ìÌä°ìÅú¡×¤Ç¤Ï¡¢²Ã²ìÈþ¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤ä¡¢¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·¡¤ê²¼¤²¤ë¡£¤ª¸ß¤¤¤Î¡È¹¥¤¡É¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥È¡¼¥¯¤ÎÍÍ»Ò¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤¿²Ã²ìÈþ¤Ï¡Ö½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡ª ¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¤Î¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥é¥¤¥Ð¡¼¡¢²Ã²ìÈþ¥Ï¥ä¥È¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ï¡ÖROF-MAO¡×¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ç»ÅÀÚ¤ê¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë»ö¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºµ®¥é¥¸¥ª¤ÎÃÊ¼è¤ê¤òÈ¾²õ¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤³¤³¤Ë¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤Á¤ã¤á¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¼Õºá¡£
¡¡¡ÖÍýÍ³¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¡ØÀ¤Âå¡Ù¤ÎÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤âº´µ×´Ö¤µ¤ó¤â¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¤òÊ¸²½ÊüÁ÷¤Î¼õÉÕ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£²æ¡¹¤Î¥È¡¼¥¯¤¬±ó¤¤À±¤Î¸ÀÍÕ¤ËÊ¹¤³¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡ÖÇ®¡×¤ÏËÜÊª¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤âÈ©¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¿Ó¤ËÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£º´µ×´Ö¤µ¤ó¡¢¾®³ØÀ¸¤Î¤³¤í²¿½è¤«¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«??¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
