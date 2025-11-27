スクート、東南アジア路線などで「ブラックフライデーセール」開催中 片道12,000円から
スクートは、オーストラリアや東南アジア路線などを対象とした「ブラックフライデーセール」を、11月28日まで開催している。
設定路線と最低片道運賃は、以下の通り。運賃は左側がエコノミークラス、右側はスクートPlus。燃油サーチャージ・諸税込み。搭乗期間は2026年5月30日まで、路線により対象外期間も設定されている。
スクートは、2012年に運航を開始した、シンガポール航空グループの格安航空会社（LCC）。12月には沖縄/那覇、2026年3月には東京/羽田に乗り入れる。
・東京/成田発着
台北/桃園（12,000円/27,500円）、シンガポール（17,500円/38,000円）、マラッカ・コタバル（19,000円）、クアラルンプール（20,000円/43,000円）、クルタジャティ・パダン・プカンバル・マカッサル・バリクパパン・ジャカルタ・ペナン・イポー・ランカウイ・クアンタン（21,000円）、バリ島デンパサール・メダン（22,000円）、ジョグジャカルタ-クーロンプロゴ・スマラン・パレンバン（23,000円）、チェンマイ・チェンライ（26,000円）、パース（31,000円/68,000円）、メルボルン（33,000円/72,000円）、シドニー（34,000円/72,000円）
・東京/羽田発着
シンガポール（19,000円/38,000円）、クアラルンプール・ペナン・イポー・ランカウイ・クアンタン・マラッカ・コタバル（21,000円）、マカッサル・バリクパパン・ジャカルタ（22,000円）、クルタジャティ・パダン・プカンバル（22,500円）、バリ島デンパサール・メダン（23,000円）、スマラン・パレンバン（24,000円）、ジョグジャカルタ-クーロンプロゴ（24,500円）、チェンマイ（27,000円）、チェンライ（27,000円/44,000円）、ラブアンバジョ・サムイ島（32,000円）、パース（32,000円/69,000円）、シドニー・メルボルン（34,000円/72,000円）
・大阪/関西発着
シンガポール（16,500円/38,000円）、クアラルンプール（19,000円/43,000円）、マラッカ・コタバル（19,000円）、ペナン・イポー・ランカウイ・クアンタン（19,500円）、バリ島デンパサール（20,500円/45,000円）、クルタジャティ・パダン・プカンバル・ジャカルタ（20,500円）、マカッサル・バリクパパン（21,500円）、ジョグジャカルタ-クーロンプロゴ（22,500円）、スマラン・パレンバン・メダン（23,500円）、ラブアンバジョ・チェンマイ・チェンライ（25,500円）、パース（29,500円/68,000円）、サムイ島（29,500円）、シドニー・メルボルン（33,500円/75,000円）
・沖縄/那覇発着
シンガポール（19,000円）、マラッカ・コタバル（21,000円）、クアラルンプール・ペナン・イポー・ランカウイ（21,500円）、クルタジャディ・パダン・バリ島デンパサール・ジャカルタ（24,500円）、パレンバン（25,000円）、プカンバル・メダン（25,500円）、マカッサル・スマラン（26,500円）、バリクパパン（27,500円）、チェンマイ・チェンライ（28,500円）、ジョグジャカルタ-クーロンプロゴ（29,500円）、パース（30,500円）、サムイ島（32,500円）、シドニー・メルボルン（34,500円）