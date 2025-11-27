女優の北川景子（39）が、27日放送のTBS系「櫻井・有吉 THE夜会」（木曜後10・00）にゲスト出演し、「嵐」櫻井翔（43）の驚愕オフをぶっちゃけた。

番組では、櫻井と2人ロケへ。映画化もされたドラマ「謎解きはディナーのあとで」で、お嬢様と執事役で共演しているが、2人きりでのロケは10年ぶりという。

結婚、2児出産後も女優業を続けることに、櫻井からは「渇望してるんだ」と問われた。「好きなんだろうね。仕事好きだし」と返答。「だって私、引退してたら、もう会えないよ？」と櫻井に問いただした。

逆に櫻井に対して、「翔さんの方が渇望してるよ」と指摘。共演当時の撮影裏話を披露した。

「お互い撮休だった時があって、“昨日何してた？”ってみたいなのから入るじゃん？メーク、隣でやっている時。“ネイルして、美容院行って、ジム行って、英会話して…。当時ピアノを仕事で弾かなくちゃいけなくて、ピアノも習って”って聞いた時に、え？って」。櫻井のオフは、仕事への準備でぎっしり詰まってたそうで、「私、絶対できないと思ったもん」と驚きを口にした。

櫻井は「渇望してたね」と告白。「忙しい時の方が、休みに全部詰めようとするから、そうなっちゃうよね」と振り返っていた。