CLAMPの世界観を纏う♪CONVERSE TOKYO限定アイテム2025登場

CONVERSE TOKYOとCLAMPの初コラボレーションが実現♡第一弾では『xxxHOLiC』『ちょびっツ』をモチーフにした特別アイテムが登場します。蝶やキャラクターの耳モチーフを施したアパレルや雑貨は、日常に物語を取り入れられるデザイン♪GRAPHIC COACH JACKET（30,800円税込）、SWEAT（16,500円税込）、LONGSLEEVE TEE（10,780円税込）など、全6アイテムを順次展開。

物語を纏うアパレルアイテム

第一弾コレクションのアパレルは、CLAMP作品の象徴モチーフをあしらった3型。

『xxxHOLiC』と『ちょびっツ』のGRAPHIC COACH JACKET（各30,800円税込）は、日常でも存在感を放つデザイン。

GRAPHIC SWEAT（16,500円税込）とGRAPHIC LONGSLEEVE TEE（10,780円税込）は、着心地良く、物語性を感じられるアイコンを施しています。

素材とデザインのバランスで、ファッションと物語を同時に楽しめます♪

コーチ2025ホリデーキャンペーンに中島健人が登場♡

アートを日常に取り入れる雑貨

雑貨ラインは、劇中の名シーンを切り取ったPOUCH CHARM（各8,800円税込）、星型連結パーツで繋げられるGRAPHIC ACRYLIC STAND（各4,180円税込）を展開。

また、河村康輔・奥田雄太のアートワークを基にしたSILK SCREEN ARTも受注販売。

『xxxHOLiC』『ちょびっツ』それぞれ110,000円～132,000円税込で、宮下パーク店では実物展示も行われます♡日常にアートを取り入れられる特別なラインナップです。

CONVERSE TOKYO×CLAMPの物語体験♡

CONVERSE TOKYOとCLAMPのコラボレーションは、アパレル・雑貨・アートまで、物語性とファッションを融合させた特別なコレクションです♡

『xxxHOLiC』『ちょびっツ』の象徴モチーフが随所に施され、日常に物語を添えるアイテムが揃います。

GRAPHIC COACH JACKET（30,800円税込）やSILK SCREEN ART（110,000円～132,000円税込）など、ファンもアート好きも楽しめる魅力満載のラインナップです♪