僕は3度リピ買いしています。今回で4度目。

愛車は常に美しくあってほしいもの。洗車機に突っ込むのもお手軽でいいけど、たまには自分の手で愛でながら隅々までキレイにしてあげたくなりますよねー。

でも、それこそ本格的やろうと思ったら1日じゃあ終わらんのが洗車道の奥深さ…。

なので、僕は仕上がりとタイパとコスパのバランスを重んじて、シュアラスターの「ゼロドロップ」を採用しています。妥協じゃないよ、バランスね。

シュアラスター ゼロドロップ バリューパック 詰め替え 280ml 2本 2,111円

普段から49％とかわけわからん値引きがかかっていて、2,111円。通常価格で買うのが馬鹿らしくなりますね。ブラックフライデー恐るべし！

とにかく手軽で撥水もバッチバチ！

ゼロドロップ、僕が好きなのは適当に施工しても気持ちの良い撥水をしてくれるところ。

シャンプー後の水残りがある状態でも使ってOKなので、拭き上げとコーティング施工が一度にできるスピード感がとにかく気に入っています。

また、ボディだけでなく未塗装樹脂やホイールはもちろん。ウインドウ、ダッシュボードにも使っていいというマルチっぷり。ほんと、このコーティング剤1本で車丸ごとコートできますよ！

コーティングは撥水・親水・疎水と好みが分かれますけど、雨粒が丸く玉になるあの感覚が好きな方は一度試してほしいですね。安いときが試し時ですから。

過去のレビューは以下をどうぞ。

雨粒が踊っちゃう、バッチバチの撥水コーティング楽しんでみませんか？

ほら、あなたも洗車がしたくな〜る…したくな〜る…。

