金融資産1300万円「何をするにしても高い。車は乗らない、食費は買いだめ」69歳男性の年金生活
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、千葉県在住69歳男性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人、妻（68歳）
居住地：千葉県
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：580万円
現在の資産：預貯金800万円、リスク資産500万円
これまでの年金加入期間：国民年金460カ月、厚生年金460カ月
老齢厚生年金（厚生年金）：8万8500円（繰り上げ受給と推察）
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
配偶者の年金や収入：国民年金約50万円（年額）
その理由として「（物価高で）何をするにしても高くて、年金の収入だけでは我慢しなければならないことが多いと感じているから」と語っています。
ひと月の支出は約「10万円」。年金だけでは「年の半分くらい足りない」と回答されています。
年金生活においては「車は乗らない、食費は買いだめ、必要のない生活用品は買わない、外食は基本的には避ける」とできるだけ出費を抑えているとのことです。
今の生活については「年金収入だけで生活できなくなる日はそう遠くない」と不安を感じていると言います。
一方で老後は「時間があることが楽しい」と自由に過ごす生活の喜びも教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
