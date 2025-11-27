¡ÖÂç¤¤¹¤®¤ÆÌ¼¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡×ÅÅ·âº§È¯É½à¥Ó¥Ã¥°¥«¥Ã¥×¥ëá2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Ó¥Ó¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤¹¤®¤ë¤ä¤ó¤±¡×
¾×·â¤Î¤ª¤ó¤Ö¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡YouTube¤Ç·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤¿à¥Ó¥Ã¥°¥«¥Ã¥×¥ëá¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢·ëº§¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â³§ÍÍ¤ÎÇ®¤¤À¼±ç¡¢±þ±ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë½é¡¹¤·¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢µð¿Í¤Îº½Àî¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÆâÌî¼ê(26)=²Æì¸©½Ð¿È=¤È¸µHKT48¤Ç²Î¼ê¤Î³°±òÍÕ·î(26)=Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£³°±ò¤ÎYouTube¡Ö¤Ï¤Å¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Ç·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡26Æü¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎSNS¤Ç¡¢¿ÈÄ¹152¥»¥ó¥Á¤Î³°±ò¤¬189¥»¥ó¥Á¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ë¤ª¤ó¤Ö¤µ¤ì¾Ð´é¤¬¤Ï¤¸¤±¤ë·ëº§¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹¬¤»¥à¡¼¥ÉÁ´³«¤Î2¿Í¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬Âç¤¤¹¤®¤Æ³°±à¤µ¤ó¤¬Ì¼¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö ÍèÇ¯¤Ï²¬ËÜ¤Î¸å·Ñ¤Î4ÈÖ¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÁª¼ê¡¢¤Ï¤Å¤Á¤ã¤ó¤´·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤¹¤®¤ë¤ä¤ó¤±¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Ó¥Ó¤Ã¤¿¡×¡ÖÌîµå¥Õ¥¡¥ó&¥ª¥¿¥¯¤È¤·¤Æ´ò¤·¤¤¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡ªËö±Ê¤¯¤ª¹¬¤»¤Ë¡×¤Ê¤É¤ª½Ë¤¤¥³¥á¥ó¥È¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£