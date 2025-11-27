ダンス&ボーカルグループ・BE:FIRSTにとって初となるワールドツアーに密着したドキュメンタリー映画『BE:the ONE -START BEYOND DREAMS-』が、2026年2月6日に公開されることが発表されました。

グループの軌跡を追った密着映画・第3弾となる本作は、4月から開催していた初のワールドツアー『BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-』に密着。アジア、ヨーロッパ、北米など全12都市を巡ったツアーのパフォーマンスのほか、メンバーのオフの時間など31日間にわたる様子が収められています。

また、7月のシンガポール公演をもって活動を休止したRYOKIさんについて、当時のメンバーの思いや、現地での様子、7人最後のパフォーマンスやステージ裏での様子も記録されているということです。

メンバーのSOTAさんは、「色々な感情を頂いて走り切ったTour。色んな国の新しいに触れながら一生懸命進みました。 ステージ上だけでなく、裏の顔もぜひ劇場で観てほしいです」とコメント。

また、MANATOさんは「新しい挑戦だったり、その裏側の紆余曲折（うよきょくせつ）や生活だったりと人としても リアルな部分をさらけ出している作品になっていると思います」と、作品について語っています。