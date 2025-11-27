超特急のメンバーで俳優の柏木悠さん（20）にインタビュー。自身初となる写真集の見どころや、20歳を迎え変化したという考え方、アーティスト・俳優としての今後の目標などを伺いました。

■19歳から20歳を記録した柏木悠 1st写真集「19→20」

柏木悠 1st写真集「19→20」（KADOKAWA）は、柏木さんが最も愛しているという地元・熊本県で撮影を行い、19歳から20歳にかけての柏木さんを記録した1冊。無邪気な食べ歩きの様子、温泉に入るなど地元でのリラックスした様子や、シックなスーツ姿などが収録されています。

――まずは、自己紹介をお願いします。

超特急の柏木悠です。年齢は20歳です。最近ハマっていることは、パジャマが今4つぐらいあるんですけど、日によって変えることにハマっています。

――柏木悠 1st写真集「19→20」の見どころは何ですか？

写真集の中では、なかなかまず分厚い。何ページぐらいあるんだろう。なかなかな分量が載っているかつ、サイズも大きいので、本当に見どころがたくさんあるなっていうふうに思うんですけど。タイトルが「19→20」っていうので、19歳の僕と20歳の僕を載せている写真集なので、ページによって“ここが19歳でここが20歳だよ”っていうのもあるので、「僕は分かるけど、みんなは分かるのかな？」みたいなっていう楽しみもあるし、みんなは逆に「ここが19歳なのかな？」みたいな予想してもらって、楽しんでもらえるかなっていうふうにも思ってますね。

――お気に入りのカットはありますか？

大人っぽいというか、僕はこの写真集自体、19歳から20歳の僕の成長記録っていうわけじゃないですけど、そういうのもテーマとしてあるので、1個大人の自分を見せられてるんじゃないかなっていうふうに思いますね、このページは特に。

■「子ども心を忘れないように」 20歳を迎えて考え方や心境に変化

――写真集は“19歳から20歳”の柏木さんが収録されていますが、20歳を迎えて考え方や心境に変化はありましたか？

そういうのはやっぱり色んなところで聞かれて、僕なりに色々考えてみたんですよ。逆に、子ども心を忘れないようにしてて。それが何か逆張りじゃないですけど、大人になりたいんですけど、昔の子ども心というか、そういうワクワクする気持ちを忘れたくないので。そこが自分の中ではちょっと1個大事なのかなと思っているので、逆に子ども心を忘れないように、考え方を変えてますね。

――最近ワクワクしたことはありますか？

僕結構何でもワクワクするんですけど、最近家の近くにちょっといい公園を見つけた時はちょっとワクワクしましたね。

■『ViVi国宝級イケメンランキング』NEXT部門1位を獲得

――2025年上半期の『ViVi国宝級イケメンランキング』NEXT部門（（C）ViVi／講談社）にて1位を獲得されましたが、反響はありましたか？

いやぁすごいありましたね、本当に。言われたんですよ、ViViさん側から「結構いじられると思うんで、結構覚悟しておいたほうがいいですよ」みたいな。「まあ、そんなことないだろうな」と思ってたんですけど、ことある現場で、まあいじってもらっているのか分からないですけど、言っていただくことが多いので。本当にすごくそれはキャッチコピーにもなるし、すごくうれしいなというふうに思いますね。

――1位に選ばれた理由は何だと思いますか？

やば（笑）。1位になった理由・・・そうですよね、1位になったにはやっぱね、理由はねありますから。僕なりに解釈すればですよ。僕なりに解釈すれば・・・恥ず（笑）。“かわいい”も“かっこいい”もできるから選んでもらってるんじゃないかなっていう。まぁ変顔もできますし？ 三刀流みたいな？ ことなのかなって思ってます。

■超特急では“起爆剤的存在” つけられた担当名は？

2011年12月25日に結成し、2012年6月10日にCDデビューした、メインダンサー&バックボーカルグループ『超特急』。2022年に新メンバーオーディション『超特急募』が開催され、見事、合格を勝ち取った柏木さんは、同年8月8日『8号車の日』に新メンバー“14号車”の「ハル」としてデビューしました。

――超特急では各“担当”があるとお聞きしましたが、柏木さんは何担当ですか？

“怪獣担当”っていう、「どういう担当なんだ」っていう一見ね、よくわけわからない担当を務めさせていただいているんですけど。グループの“起爆剤的存在”というか、みんなの予測がつかないような、いい意味で期待を裏切っていきたいということも込めての怪獣担当なのかなっていう感じですね。

――最近のメンバーとのエピソードはありますか？

メンバーと約10歳離れているわけなんで、すごく結構ジェネレーションギャップがあって。それこそ“学生時代に何をゲーム機器で、何を使ってたか”でやっぱ世代って分かれるので、僕が3DSとかSwitchが自分の中でピンポイント世代なんですけど、みんなからしたら「それはもう最近すぎる」みたいな。「ちょっとやばい」っていうふうになったのは、なんか覚えてますね。

■グループに還元したくて始めた俳優 「“全く違う人の人生を歩む”みたいな感じ」

――アーティストと俳優で、やりがいや楽しさに違いはありますか？

元々俳優は僕がグループに還元したくて始めたことなんですけど。元々演技自体、僕はそんなに得意ではなかったし、あんまりやりたくなかった人なんですけど、やればやるほど面白いし、やっぱり自分の中でできてるってなればなるほど好きになってくるものなので、本当に“全く違う人の人生を歩む”みたいな感じなので。

自分の中では“非日常”というか。もちろんそれを演じることによって、気の疲れはもちろんあるんですけど、でもその中で何か感じることがすごくあるんですよ。「この人ならこういうことまで考えられるのかな？」ぐらいの、想像力がすごく豊かになるのは、俳優とか芝居をやっているとそういうことを常々思うなっていうふうに思いますね。

グループやっていると、基本僕ら9人いるんで、役割が結構ちゃんとしっかりしているんで、自分の役割を全うするだけでいい感じになるんですけど、やっぱり俳優ってなると、与えられた役割以上のことを返さないと自分一人なんで、自分が間違えると誰もカバーしてくれないので、だからそういう責任感もあるから、すごく面白いなと思いますね。どっちも面白いですね。

――俳優とアーティストの切り替えはどのようにしていますか？

僕多分切り替えそんな上手じゃなくて。その役の衣装を着て、何かやっとそのスイッチが入るっていうか、そういうセリフがスッて入ってくるようになるのを、本当に衣装を着てからじゃないとあんまり入ってこないですね。

――柏木さんの俳優業について、メンバーの方から声をかけられることはありますか？

言っていただく機会は本当にめちゃくちゃありますし、それこそ（ドラマ）『放送局占拠』はやっぱり反響も大きかったです。

――ドラマや映画で同世代の方と共演される機会が多いと思いますが、影響を受けた方はいらっしゃいますか？

Travis Japanの松田元太君は、僕の中でも「この方は本当にすごいな」って間近で見てて、すごく感じた面もあるし、やっぱりあそこまで人を楽しませられる方ってやっぱりなかなかいないと思うので、すごく「すてきだな」って本当に思わせていただいた方ですし、本当に同世代でたくさんいろんな方がいる中で、やっぱりああいうふうに面白くできるのはすてきだなと思いましたね。

――今後の目標を教えてください。

個人としてはやっぱりたくさんの方に知っていただいて、「何かあの人見たことあるな」ぐらいの知名度にはなりたいですし、本当にドラマもそうですけど、やっぱり幅広く活躍したいと思っているので、そこでグループにいっぱい還元できるような。グループとしては、やっぱり夢をかなえる一年にしたいですし、僕個人としてはもっと大きく成長できる年だと思ってるので、ちょっと来年、まぁこれからもちょっといろんな目標を立てながら頑張っていきたいなと思います。