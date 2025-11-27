欧州株　小幅高に落ち着く
東京時間22:18現在
英ＦＴＳＥ100　 9681.56（-10.02　-0.10%）
独ＤＡＸ　　23772.82（+46.60　+0.20%）
仏ＣＡＣ40　 8109.77（+13.34　+0.17%）
スイスＳＭＩ　 12827.22（+4.98　+0.04%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間22:18現在
ダウ平均先物DEC 25月限　47474.00（-16.00　-0.03%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6827.00（-1.00　-0.01%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　25300.50（-1.75　-0.01%）