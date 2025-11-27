欧州株 小幅高に落ち着く
東京時間22:18現在
英ＦＴＳＥ100 9681.56（-10.02 -0.10%）
独ＤＡＸ 23772.82（+46.60 +0.20%）
仏ＣＡＣ40 8109.77（+13.34 +0.17%）
スイスＳＭＩ 12827.22（+4.98 +0.04%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間22:18現在
ダウ平均先物DEC 25月限 47474.00（-16.00 -0.03%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6827.00（-1.00 -0.01%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 25300.50（-1.75 -0.01%）
