レシピサイトの運営会社が26日、今年の食トレンド大賞を発表しました。日々、様々なレシピやアイデア料理が誕生するなか選ばれたのは、主食と具材を「せいろ」一つで完結させる調理法“ワンプレートせいろ”でした。

今年で9回目の開催となった『食トレンド大賞』。2017年は、韓国料理で人気の『タッカルビ』にチーズをのせた『チーズタッカルビ』が大賞を受賞。2018年には『サバ缶』が大賞に選ばれるなど、その年に話題となった食や料理が選出されています。

■大賞は『ワンプレートせいろ』 進化した使い方が話題に

今年の大賞に選ばれたのは『ワンプレートせいろ』でした。『ワンプレートせいろ』とは、一つの“せいろ”の中でパンやご飯といった「主食」、肉や卵などの「主菜」、野菜の「副菜」を一緒に蒸すという新しい調理スタイルです。

従来は、点心や野菜を蒸すなど限定的に使われがちでしたが、現在では使い方が一変。人気の理由は「ほったらかしで時短調理」「油を使わずヘルシー」「せいろのまま食卓に出せて洗い物が減る」「木のぬくもりが特別なごちそう感を演出する」といったポイントで“一石四鳥”であることだといいます。

さらに、SNSでは様々な“せいろ”を使ったアレンジレシピが投稿されていて、近年話題になっている「麻辣湯(マーラータン)」や「ビビンバ」も“せいろ”一つで作ることができるといいます。

■『麻辣湯(マーラータン)』や『かさまし料理』が選ばれた今年の“食トレ”

2位に選出された『麻辣湯（マーラータン）』は、四川省発祥とされる春雨スープです。花椒（ホアジャオ）や唐辛子などのスパイスに薬膳素材を組み合わせ、罪悪感なくヘルシーに食べられる料理であることが注目されました。最大の特徴は、具材や辛さを自由に選べる“カスタム式スープ”であること、自由度の高さからSNSで紹介されると瞬く間に拡散され、女性を中心に新たな定番となりました。

3位の『かさまし料理』は、肉やコメなどのメイン食材に「豆腐・もやし・えのき」などの手頃な食材を加え、“量と満足感”を増やす調理法です。今年の物価高騰、コメの価格高騰といった社会課題に直面する中、多くの家庭に支持されたということです。

さらに、イベントでは『食トレンド予測 2026』として、来年に流行の兆しがある料理･食材が発表されました。主食･主菜･汁物を“ワンボウル”で自分をいたわる新習慣『一汁三菜ボウル』や、スパイス香る炊き込みご飯『ビリヤニ』などが選出されました。

社会の変化などによって、人々の“食”のスタイルも変わっていくなか、来年はどんな食や料理が注目されるのでしょうか。