ドレスコーズ、史上最大規模ワンマンツアーファイナル公演の様子を収めた映像商品発売決定
ドレスコーズのライブ映像商品『grotesque human』（ヨミ：グロテスク ヒューマン）が、2026年3月4日（水）に発売されることが決定した。
収録されるのは、今年開催された“ドレスコーズ史上最大規模”のワンマンツアー＜The Dresscodes TOUR 2025 “grotesque human”＞のファイナルとなった、Zepp Shinjuku(TOKYO)公演の模様。
ロックンロールを標榜した10thアルバム『†』を引っ提げたツアーに相応しく、ドレスコーズのロックンロールが詰まった公演の様子を堪能することができる。
今作はBlu-ray・DVDに加え、数量限定生産版（ELRstore限定）の3形態での発売。500セット限定での販売となる数量限定生産版は、12月17日（水）21時から予約開始となる。付属アイテムの詳細は追って発表される予定だ。
あわせて、本作のために撮り下ろされたジャケット写真も公開となった。「ミスフィッツ」のMVにて着用したシスター姿の衣装を再び身にまとった志磨遼平から、ただならぬ気配を感じるジャケットとなっている。
さらに、本商品に収録される映像の先行上映会の開催が決定した。こちらは予約対象期間内にELR Storeにて「grotesque human」 Blu-rayまたはDVDを予約した人の中から抽選で参加可能なイベントとなっている。このイベントでは、どこよりも早く“宇宙最速”でライブ映像を見ることができ、かつライブ会場にいるかのような大迫力の音響や臨場感でライブを楽しむことができる。それだけでなく、当日は志磨遼平の登壇も決定。予約締切は、2月1日（日）23時59分まで。
なお、本作をAmazon、楽天、TOWER RECORDSのいずれかで2026年1月18日（日）23時59分までに予約すると、早期予約特典 A4ビジュアルシートが付与される。こちらは早期予約者だけが手に入れることができる特典となっている。
■『grotesque human』
2026年3月4日（水）発売
予約：https://dress.lnk.to/ghtPR
Blu-ray
[価格]\6,380(税抜価格 \5,800)
[形態]Blu-ray
[品番]KIXM−643
DVD
[価格]\6,380(税抜価格 \5,800)
[形態]DVD
[品番]KIBM−1149
数量限定生産版 ※ELR Store限定商品
[価格]\10,000(税抜価格\9,091)
[形態]Blu-ray +付属アイテム
[品番] NXD-1125
[予約開始日] 12月17日(水)20時
※500セット限定での販売。付属アイテムの詳細は後日発表。
[収録内容]※Blu-ray/DVD/数量限定生産版共通
The Dresscodes TOUR 2025 “grotesque human”ライブ本編（2025年7月6日@Zepp Shinjuku（TOKYO）公演）
・早期予約特典：「grotesque human」A4ビジュアルシート(ジャケット写真絵柄)
対象法人：Amazon、楽天、TOWER RECORDS
対象予約期間：1月18日(日)23:59まで
・法人別購入特典
Amazon.co.jp：「grotesque human」アクリルキーホルダー Ver.1
楽天ブックス：「grotesque human」ミニアクリルスタンド(ジャケット写真絵柄)
TOWER RECORDS：「grotesque human」アクリルキーホルダー Ver.2
ELRstore：「grotesque human」 全曲収録ライブアルバムCD
■“宇宙最速”『grotesque human』先行上映会
開催日：2月24日（火）開演 19：30予定
開催場所：都内某所 ※当選者のみにお知らせいたします。
予約対象期間：2月1日（日）23:59まで
（コンビニ決済の方も2月1日（日）23:59までにご入金の方対象）
■ライブ情報
＜2025年のドレスコーズ＞
SOLD OUT
開催日：2025年12月18日（木）
開場/開演：18:15 開場 / 19:00 開演
開催場所：恵比寿 The Garden Hall
ライブ詳細：https://dresscodes.jp/gigs/
＜GLIM SPANKY All the Greatest Buddies Tour 2025-2026＞
開催日時：2025年12月21日（日）
開場/開演：17:00 開場 / 18:00 開演
開催場所：大阪・GORILLA HALL
出演者：GLIM SPANKY/ドレスコーズ
ライブ詳細：https://www.glimspanky.com/live/
＜YEBISU YA PRO 11周年企画「でえれ〜!! Vol.14」＞
開催日時：2026年1月25日（日）
開場/開演：16:15 開場 / 17:00 開演
開催場所：岡山・YEBISU YA PRO
出演者：eastern youth /ドレスコーズ
ライブ詳細：https://yebisuyapro.jp/events/v/1598
関連リンク
◆ドレスコーズ オフィシャルサイト
◆ドレスコーズ オフィシャルX