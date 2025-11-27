レトロリロンが、自身初となる1stフルアルバム『コレクションアローン』を2026年1月28日にリリースすることを発表した。

アルバムには2025年リリースされた「UNITY」「ラストハンチ」「バースデイ」とメジャー3作品に加え、12月3日にリリースされる初のラブソング「僕だけの矛盾」と新録4曲を含む全8曲が収録される。

CDはFC限定盤、初回限定盤、通常盤の3形態で展開。限定版には、2025年4月6日に東京・EX THEATER ROPPONGIで行われた＜RETRORIRON 3rd EP『アナザーダイバーシティ』RELEASE ONEMAN TOUR 2025＞のツアーファイナル映像がフルパッケージされたBlu-rayが付属する。こちらも初の映像作品となっており、超満員の会場にてメジャーデビューを発表したライブを収録した貴重な映像になっているという。FC限定盤はさらにオリジナルラバーバンドも同梱される。リリース記念イベントならびに各店舗で異なる購入特典もあり、予約は本日より受付が開始される。

また、合わせてアルバムジャケットも公開された。8色の石を枯山水のような砂上にレイアウトしたデザインとなっているとのこと。

初回限定盤

通常盤

◾️涼音（Vo, Ag）コメント

「アルバムを作らないと意味がない。」気付いた時にはその言葉を放っていた。

近年、サブスクリプションの台頭により昨今の音楽シーンではシングル曲をコンスタントにリリースすることが求められ、音楽がとてつもないスピードで消費されていく時代へ突入したと感じています。そして、アルバムというものの役割は”シングル曲の再集合”のようなものに変化しつつあるとも感じています。

CDの役割も少しずつ変化している現代において、アルバムを出すことの意義、そして意味はどこにあるのでしょうか。正直なところ、僕は”ミュージシャンのエゴ”だと思っています。この”我儘”を今回は突き通させてもらうことにしました。前作のEP3部作以降、自分は何を書きたいのか、世間にとってどういう音楽家でいたいのか少し迷っていました。毎日が目まぐるしく進む中、僕自身も自分の音楽を消費していたように思えます。そんなことを考えていた電車の中でふと、今回のアルバムタイトルが思い浮かんだことを今でも覚えています。３部作を経て、得たものを携えながらまた「インナーダイアログ」に立ち戻ろうとそう考えたんです。そこからは夢中でメモ帳にどういうアルバムを作りたいか、筆を走らせていました。

それから数ヶ月、次作に関する議題がバンド内で出た際にマネージャーの「次作もEPで良いと思います。」という言葉を遮って僕はこう言いました。

「アルバムを作らないと意味がない。」

正直リリース時期を逆算して制作日程を組んでも間に合わないのではないかという意見も出ましたが、僕はそんな状況にもワクワクしていました。

これほどまでに音楽への、そして自分への渇望がまだ多くあることに興奮していたのだと思います。

元来、僕たち人間の感情は言葉では表せないほどの複雑性を持っています。

それぞれの感情が混ざり合いながら常に自己の中でひしめき合っている。

僕は、その一つ一つの感情と今までよりもより深く、自分の価値観や偏見を超えて向き合う為に８曲を書き下ろしました。全てこのアルバムの為に書いた曲たちです。

一曲一曲が、それぞれの感情一つをフォーカスして触れられるよう、向き合えるように。

今の僕自身が求めていたことをいつも通り、僕の為に書きました。

沢山ある自分の感情を、いつか自身の心の中の置きたいところに置けるようになる為のアルバム。

もしあなたにとってもそんな作品になったのなら”我儘”を突き通してよかったなと思えます。

さらに、収録曲「バースデイ」のMVもYouTubeで公開された。主人公の男性に起こる出来事、些細な選択や気付きによって人生が変化していく様子が描かれた作品に仕上がっているとのこと。

なおレトロリロンは、本作『コレクションアローン』を引っ提げ、2026年3月より全国10カ所を巡るワンマンツアーを開催予定。チケットは12月1日までイープラスにて3次先行抽選受付中だ。

◾️1stアルバム『コレクションアローン』 初回限定盤 通常盤 発売日：2026年1月28日（水）

予約：https://lnk.to/retroriron_cacd 収録内容：

・UNITY 5月配信Major 1st Single

・ラストハンチ 8月配信 Major 2nd Single

・バースデイ 11月配信 Major 3rd Single

・僕だけの矛盾 12月配信 Major 4th Single

他、計8曲収録 初回限定盤付属Blu-ray：

「RETRORIRON 3rd EP『アナザーダイバーシティ』RELEASE ONEMAN TOUR 2025」2025年4月6日 EX THEATER ROPPONGI

01.ワンタイムエピローグ

02.DND

03.Restart?

04.カテゴライズ

05.カウントダウン・ラグ

06.独歩

07.たださよなら、命燃え尽きるまで

08.Document

09.救いのない日々よ

10.ヘッドライナー

11.焦動

12.きれいなもの

13.深夜6時

14.TOMODACHI

＜アンコール＞

15.夢を見る

16.アンバランスブレンド 商品仕様 / 価格：

・初回限定盤 ＜UPCH-7791/CD＋Blu-ray ※三方背ケース仕様＞5,000円（税込）

・通常盤 ＜UPCH-2289/CD＞ 2,500円（税込） ▼レトロリロンオフィシャルファンクラブ「TOMODACHI」有料会員限定ラバーバンド付きセット

・初回限定盤＋ラバーバンド 5,600円（税込）

・通常盤＋ラバーバンド 3,100円（税込）

※ラバーバンドのデザインは共通です。

※「TOMODACHI」有料会員限定特典付きCD販売期間 ： 2025年12月3 日(水）23:59まで

◾️＜RETRORIRON ONE-MAN TOUR 2026＞ 2026年

3月07日（土）香川・DIME

3月14日（土）名古屋・DIAMOND HALL

3月15日（日）大阪・なんばHatch

3月20日（金・祝）福岡・DRUM LOGOS

3月28日（土）仙台・Rensa

4月03日（金）金沢・AZ

4月05日（日）札幌・PENNY LANE24

4月10日（⾦）広島・LIVE VANQUISH

4月12日（日）新潟・GOLDEN PIGS RED STAGE

4月18日（土）東京・Zepp Haneda ▼チケット

3次先行抽選受付期間：〜2025年12月1日（月）23:59

