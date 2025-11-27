演歌歌手の市川由紀乃（49）が27日、自身のインスタグラムを更新。卵巣がんの抗がん剤治療を終えて11カ月が経ち、髪が伸びた姿を披露した。

昨年12月に計6回の抗がん剤治療を終え、回復の様子をSNSで明かしている市川。この日はベリーショートのヘアスタイルでほほ笑むショットを投稿し、「ウィッグを付けたまま自宅に戻った時は、外す際の開放感がたまりません。そしてその後は念入りな頭皮マッサージ。お蔭さまで髪もここまで伸びました」と報告した。

そして「もう少し時間はかかりますが、またいろいろ髪型を皆さんに見ていただきたいです」と前向きなメッセージ。ハッシュタグを付けて「副作用なんかに負けない」「手足の指の痺れ」「今を楽しむ」「地毛です」「嬉しい」と心境を明かしている。

フォロワーからは「可愛いね！素敵なヘアースタイル」「由紀乃さんがグングン元気になっていくお姿が、とても嬉しいです」「だんだん変化していく姿に感動していますよ」などのコメントが寄せられた。

市川は昨年6月に検査で卵巣腫瘍の疑いがあることが判明し、休養に入った。翌7月には6時間に及ぶ手術を経て卵巣、子宮などを切除。卵巣の腫瘍はステージ1のがんだった。同12月には抗がん剤治療の終了と活動再開を発表し、今年2月には復帰会見で「再び歌の道を歩めることを報告できる喜びでいっぱいです」と全快をアピールしていた。