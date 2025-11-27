『緊急取調室 FINAL CROSSROAD』本日よりTELASA独占配信スタート 過去シリーズと劇場版をもつなぐ物語が展開！
『緊急取調室』の天海祐希をはじめとするレギュラー陣が総出演する配信オリジナルドラマ『緊急取調室 FINAL CROSSROAD』（全3話）が、本日27日の『緊急取調室』第5シーズンの6話放送終了後から、TELASAにて独占配信スタート。同作では、過去シリーズと劇場版をつなぐ物語が展開する。
【写真】『緊急取調室 FINAL CROSSROAD』場面写真が大量公開（19枚）
天海演じる叩き上げの取調官・真壁有希子が、可視化設備の整った特別取調室で取調べを行う専門チーム「緊急事案対応取調班（通称・キントリ）」のメンバーとともに、数々の凶悪犯と一進一退の心理戦を繰り広げる『緊急取調室』（脚本：井上由美子）。12年の歴史を誇る本シリーズが、ついに完結を迎える。
最新作となる連続ドラマ第5シーズンでは、有希子ら鉄壁の取調べチーム＝“キントリ”が、久々にして待望の再結成。12月26日公開のシリーズ完結編『劇場版 緊急取調室 THE FINAL』とも連動するエピソードを交えながら、シリーズ史上最強の被疑者たちに挑む。
この度、レギュラー陣が総出演する配信オリジナルドラマ『緊急取調室 FINAL CROSSROAD』（全3話）の配信が決定。反転調査という今作オリジナルの制度を軸としたストーリーで、本日11月27日から3週連続で本編終了後に1話ずつ配信する。
今作では再結成後のキントリメンバーが、本編同様に被疑者の取調べを行なっていくが、いつもと違うのは被疑者の中に反転調査員がいること。反転調査とは、警察業務において不正がないか、被疑者が適正に扱われているかを調べるために、監察官か監察に雇われた人物が犯罪者になりすまし、抜き打ちで調査する制度。
劇中で有希子たちは、「この被疑者はダミー（反転調査員）かもしれない？」と、被疑者を二重に疑いながら2日間取調べていくことになる。そんな中、キントリを揺るがす事件が勃発。《有希子の夫であり、梶山勝利（田中哲司）の親友でもあった真壁匡（眞島秀和）の死》をキーポイントに、過去シーズンと劇場版をもつなぐ、配信オリジナルならではのストーリーが展開する。
2日間の反転調査が入り、有希子はいつものようなキレのある取調べができず空回り。取調べを見守っていた捜査一課の堅物大次郎（鈴木浩介）、渡辺鉄次（速水もこみち）にも責められてしまうほどだった。その原因は、被疑者をダミー（反転調査員）と疑ってしまっただけではなく、ほかにもあった。有希子の夫・真壁匡（眞島秀和）が、警察内部の不正を暴こうと身内を疑いながら死んだことから、同じく身内の警察官を疑わなければいけない反転調査員に匡を重ねていたのだ。
そんな中、警視庁総務部所属の石塚哲郎（岩谷健司）が被疑者としてやってきたことで状況が一変。石塚が取調べを担当する梶山に「思い出話をするならアンタしかいない。アンタの親友が何をしたのか――」と言い放ったことで、有希子をはじめとするキントリメンバーに緊張が走る。なぜ、石塚は有希子の夫・匡の話題を持ち出したのか？
第1シーズンのキントリ結成当初、有希子は匡が警察内部の情報を漏洩したために情報の提供先に殺されたと伝えられていた。しかしシーズン終盤で、キントリの捜査によって、実は匡が警察内部の不正を公にしようとしたため、殺されたことが明らかに。キントリの創設者で当時、警視庁・刑事部長だった郷原政直（草刈正雄）が不正に関わっていたすべての警察官に代わり罪を被って逮捕されたため、全容は明らかになっていない。
以降のシーズンで匡にまつわるエピソードが度々出てきたが、依然多くの謎が残ったまま。そんな警察の闇をわざわざ取調べで持ち出してきた石塚は反転調査員なのか？そして、何をしようとしているのか？
押収した現金の横領とその証拠隠滅を図った警視庁施設内での放火の容疑で逮捕された石塚の取調べを、調子のでない有希子に代わって、梶山と菱本進（でんでん）が担当。石塚は放火に関しては他人事のような供述をしながらも、横領に関してはあっさりと認めたりとコロコロ態度を変えていき、さらに郷原の言葉「正義のためだ」を意味あり気に言い放つ…。
石塚に翻弄されっぱなしのキントリメンバーだが、梶山、菱本をはじめ、見守る有希子、玉垣松夫（塚地武雅）、小石川春夫（小日向文世）は石塚の真意を明らかにしようと一丸となって立ち向かっていく。お互いの腹を探りながらの心理戦を繰り広げながら、最後は有希子と石塚の直接対決へ――。
「ダミー（反転調査員）」を疑いながらの取調べがどんな結末を迎えるのか、いつもと違う取調べに注目だ。そして今作では、この先12月26日公開の『劇場版 緊急取調室 THE FINAL』に登場する、ある“重要人物”が登場。どのように劇場版につながっていくのか、考察していきたい。
なおテラサでは「緊急取調室」の過去全シーズン、スペシャルドラマ、配信オリジナルを配信中。シリーズ完結を前に、キントリの歩み、そして有希子の夫の事件についておさらいしておこう。
『緊急取調室 FINAL CROSSROAD』は、TELASAにて、【EP.1】を11月27日21時54分（『緊急取調室』第6話放送終了後）、【EP.2】を12月4日21時54分（同第7話放送終了後）、【EP.3】を12月11日21時54分（同第8話放送終了後）に配信スタート。
