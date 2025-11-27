ロシアのプーチン大統領は２５日、国民の結束を図ることを目的とした２０３６年までの新たな「国家民族政策戦略」を承認した。

一方的に併合したウクライナ東・南部４州でロシア語を「公用語」に定めるなど「ロシア化」を強化する方針を盛り込んだ。戦闘終結に向けた和平交渉が再び活発になる中、ロシアによる支配を既成事実化する狙いとみられる。

連邦国家のロシアは、１９０を超える民族を抱えるほか、ロシア正教やイスラム教など宗教的にも多様だ。それだけに政権は、国民の統合に気を配り、同戦略では「ロシア国民」としての帰属意識や愛国心を高める施策を示している。１２年に策定された戦略は過去２回改定された。今回の戦略は、来年１月に発効する。

今回、２２年にロシアが併合したウクライナ東部ドネツク州とルハンスク州、南部ザポリージャ州とヘルソン州に関する項目が新たに加わった。住民にロシアの文化・教育関連行事への積極的な参加を促し、反露的なプロパガンダを一掃することなども盛り込まれた。住民に「ロシア国民」の認識を植え付ける方針を徹底する構えだ。

欧米メディアによれば、トランプ米政権が今月、ウクライナ側に示した当初の和平案では、ウクライナに対して東部２州のロシアへの割譲や、ウクライナでのロシア語の「公用語化」を求めていた。同戦略は、こうした「ロシア化」を露軍が支配する地域で早急に進める姿勢を明確にしている。

セルゲイ・リャプコフ露外務次官は２６日、和平交渉について「いかなる譲歩もあり得ない」との立場を強調した。プーチン政権は、ロシアの実効支配の固定化を印象づけることで、ロシア寄りの立場を示すトランプ政権をさらに取り込む狙いがあるとみられる。