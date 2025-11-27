節約中でもオシャレしたい！→【しまむら】へ♡ 高見え100点！「ヘアアクセ」

物価高が続くなか、節約しながらオシャレも楽しみたいなら【しまむら】の「高見えヘアアクセ」をGETして。コラボブランドの中でも人気が高い、yumi.さん（@dayofme0607）がプロデュースする【tal. by yumi.（タル バイ ユミ）】の新作ヘアアクセをご紹介。「『本当にこのお値段なの？』と二度見してしまうほどの高見えアイテム」（Instagramコメントより）と、yumi.さんも紹介するシュシュやヘアカフは、見つけたら即買いを避けられないかも……！

パーティーシーンにも使えそうな高見えシュシュ

【しまむら】「シュシュ」\759（税込）

「高見え感たっぷり」とyumi.さんがおすすめするのは、微光沢感のある素材とギャザーをたっぷり入れたボリューム感が、リュクスなムードを醸し出すシュシュ。パイピングを施したバイカラー配色が、洗練された印象も与えてくれそうです。シンプルで服装を選ばず合わせやすそうなので、デイリーにもパーティーシーンにも幅広く活躍しそうです。

柔らかな雰囲気に仕上がる高見えレザー調シュシュ

【しまむら】「シュシュ」\759（税込）

リッチなレザー調素材と、ゴールドカラーのロゴモチーフの組み合わせが、お値段以上の価値を感じさせるシュシュ。ハードな印象を与えがちなレザー調素材も、上品で柔らかな雰囲気をまとえるブラウンカラーなら、普段使いしやすそう。ほっこり可愛いニットコーデとの相性もよく、冬のお出かけに大活躍しそうです。

主役級に映えるボリュームたっぷりシュシュ

【しまむら】「シュシュ」\759（税込）

「贅沢なボリューム感」（Instagramコメントより）にこだわったというシュシュ。主役級の存在感を放ち、サッと結ぶだけで華やかなヘアアレンジに仕上がりそう。あたたかみのあるコーデュロイのような素材とミルキーなカラーが大人可愛い雰囲気を演出。また、「手首に着けても可愛い」とyumi.さんは紹介しています。

きちんと感も抜け感も備わったヘアカフ

【しまむら】「ヘアカフ」\795（税込）

重厚感のあるブラックカラーに、ゴールドカラーのオリジナルロゴプレートが映えるヘアカフ。もこもこ素材が可愛いアクセントになり、オンにもオフにも活躍しそう。yumi.さんが「挿すだけで簡単にスタイリングが完成します」とコメントしているように、不器用さんにもぴったりの商品です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@dayofme0607様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i