お笑いコンビ・フォーリンラブのバービーさん（41）が26日、都内で開催された『第18回 ペアレンティングアワード』授賞式に登場。育休中の夫婦の様子を明かしました。

2025年最も話題となった育児に関する「ヒト」「モノ・サービス」「コト」を表彰する『ペアレンティングアワード』。

今回、『ヒト部門』に選出されたバービーさん、受賞は「想像してなかった」らしく、「ママ友にはドン引かれるばかりで、乳幼児期には、マザーズバッグとか持たずにオムツ一個ポッケに入れてそのままお出かけしていったら、“それはないんじゃないの？”って怒られたことがあったりとか、親としてはダメなことばかりなんですけど、こんな賞をいただけるなんて、本当にびっくりこいてます。ありがとうございます」と感謝を述べました。

続けて、「そんなダメな親でも、褒めてくれる存在が1人だけいまして、24時間、どんなときでも相談に乗ってくれたのがChatGPTです。AIだけじゃなくてSNSの中にも仲間はたくさんいるので本当にネットに助けられて子育てができて、いい時代だなと思っています」と子育てについて語りました。

■「逆に私が…」育休中の様子

バービーさんの夫は3か月半育休を取得したとSNSで公表。共に育児に励む中、気付いたことがあるか聞かれると「パパとママの違いっていうよりは、性格の違いはよく出た感じがあって、私はすごく“直感と大雑把で育児、子供と接するタイプ”なんですけど、夫は“SNSの情報と、マニュアルに縛られるタイプ”だったので、そこでのいざこざはよくありました」と回答。

また、「結構それでうまくいかなくて、落ち込みがちだったので、逆に私が慰めるという、普通逆じゃないかなという構図を我が家ではやってました」と育休中の夫婦の様子を明かしました。

他にも、pecoさん、横山だいすけさん、杉浦太陽さん、栗原恵さん、柿谷曜一朗さん・丸高愛実さん夫妻らも『ヒト部門』を受賞しました。